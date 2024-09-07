Android telefon kullananlar dikkat! O uygulama tüm şifrelerinizin çalınmasına neden oluyor

07 Eylül 2024 15:12 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 15:12

McAfee tarafından keşfedilen yeni Android kötü amaçlı yazılımı SpyAgent, optik karakter tanıma (OCR) teknolojisini kullanarak ekran görüntülerinden özel anahtarları çalabiliyor. Kötü amaçlı yazılım, banka ve devlet uygulamaları gibi sahte programlar aracılığıyla yayılıyor ve kullanıcıların kişisel verilerini hedef alıyor. Peki bu yazılımdan nasıl korunur?

Siber güvenlik dünyasında büyük bir tehdit ortaya çıktı. Yazılım güvenlik firması McAfee tarafından keşfedilen yeni bir Android kötü amaçlı yazılımı, kullanıcıların özel bilgilerini hedef alıyor. SpyAgent adı verilen bu zararlı yazılım, akıllı telefonların dahili depolama alanında saklanan ekran görüntüleri ve resimlerdeki özel şifreleri çalabilme yeteneğine sahip.

SPYAGENT YAZILIMI, ANDROID KULLANICILARINI TEHDİT EDİYOR

SpyAgent, optik karakter tanıma (OCR) teknolojisini kullanarak, görsellerdeki metinleri tanıyıp çıkartabiliyor. Bu teknoloji, birçok cihazda bulunan bir özellik olup, görüntülerdeki yazıları kopyalayıp farklı alanlarda kullanma imkanı sağlıyor. Ancak kötü amaçlı yazılım geliştiricileri bu özelliği suistimal ederek kullanıcıların özel anahtarlarını hedef alıyor.

McAfee Labs tarafından yapılan açıklamaya göre, SpyAgent kötü amaçlı yazılımı, kısa mesajlar yoluyla yayılan zararlı bağlantılar aracılığıyla cihazlara bulaşıyor. Kullanıcılar, aldıkları bağlantıya tıkladıklarında güvenilir gibi görünen bir web sitesine yönlendiriliyor ve burada indirilmesi önerilen bir uygulamayla karşılaşıyorlar.

Ancak bu uygulama, aslında kötü amaçlı yazılım içeriyor ve yüklenmesi halinde telefonun güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye sokuyor. Kötü amaçlı yazılım, banka uygulamaları, devlet uygulamaları ve yayın hizmetleri gibi popüler programlar şeklinde gizlenerek kullanıcılara sunuluyor.

Yüklenme aşamasında, uygulamanın kişiler, mesajlar ve yerel depolamaya erişim gibi kritik izinler talep etmesi de dikkat çekiyor.