Android telefonların QR kod okuyucusu yeniden tasarlanıyor

15 Temmuz 2024 09:07 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 09:09

QR kodları günümüzde her yerde ve modern akıllı telefonlar, yerleşik kamerayı kullanarak bunları taramak için hızlı ve kullanışlı bir yol sağlıyor. Android telefonlar kendi kullanıcı arayüzüne sahip, sistemde yerleşik özel bir QR kod tarama işleviyle birlikte geliyor.

Bu özellik, geçen yıl eklenen otomatik yakınlaştırma gibi bazı küçük ama önemli güncellemeler dışında genellikle çok fazla değişiklik almıyor. Ancak en son Google Play hizmetleri beta sürümünde ortaya çıkan bulgular, yeni bir tasarımın yolda olduğunu gösteriyor.

ANDROID'İN YENİ QR KOD OKUYUCUSU TEST EDİLİYOR

Google Play hizmetlerinin v24.28.30 beta sürümünü araştıran Android Authority ekibi, Android'in QR kod tarayıcısı için yeniden tasarlanmış bir arayüz buldu. Kullanıcılar bu işlevselliğe Android telefonlarının Hızlı Ayarlar kutucuğundan veya uygulama çekmecesinde arama yaparak (Pixel telefonlarda) erişebilir. Android'in hazır Kamera uygulaması da kodları tarayabilirken, Hızlı Ayarlar çözümü bunu bir dokunuş daha kolaylaştırıyor.



Sol: eski tasarım, sağ: yeni tasarım

Mevcut haliyle, yerleşik QR kod tarayıcının etkinleştirilmesi, ekranın sağ üst köşesinde iki düğmenin (bir el feneri açma/kapama düğmesi ve bir geribildirim düğmesi) eşlik ettiği yeterince büyük bir pencere açıyor. Ekranın alt kısmında, kullanıcıları kayıtlı görsellerinden birinden bir kod taramaya yönlendiren bir galeri simgesiyle eşleştirilmiş "Fotoğraftan tara" seçeneği da bulunuyor.

Ancak yeniden tasarımla birlikte, üç seçeneğin tümü (el feneri, Fotoğraftan tarama, geribildirim) hap şeklindeki bir kutunun içinde ekranın alt kısmında yan yana yer alıyor. Bu güncelleme, telefonu tek elle kullanırken QR kod tarayıcısına erişmeyi kolaylaştırıyor.

Ek olarak, ekrandaki "QR kodunu tara" yazan metin, yukarıda görebileceğiniz gibi daha önce vizörün hemen altında yer alan hap şeklindeki bir kutuya taşındı. Sol üstteki kapatma düğmesi (x) de güncellenen kullanıcı arayüzüyle birlikte ortadan kalktı.