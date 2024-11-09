Android ve iPhone telefonlar arasındaki bir sorun daha çözüldü: Artık aynı olacak

09 Kasım 2024 15:46 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 16:08

Apple'ın iOS 18.1 güncellemesiyle birlikte Android kullanıcılarının iPhone'lardaki mesajlara verdikleri emoji tepkileri artık mesaj balonlarının içinde görünüyor. Daha önce ayrı bir satırda görünüyordu. Bu sayede Android ve iPhone telefonlar arasındaki bir engel daha kalkmış oldu.

En çok satın alınan akıllı telefonlar belli oldu! Sene değişti, lider aynı

En çok satın alınan akıllı telefonlar belli oldu! Sene değişti, lider aynı

Apple​ uzun süredir beklenen bir güncellemeyle Android​ kullanıcılarına mesajlaşma​ konusunda önemli bir jest yaptı. iOS​ 18.1 sürümüyle birlikte artık Android kullanıcılarının iOS cihazlara gönderdiği mesajlara verdikleri tepkiler doğru bir şekilde görüntüleniyor. Önceden Android kullanıcılarının bir mesaja verdiği emoji​ tepkisi ayrı bir satırda görünürken, artık bu emoji tepkileri mesaj balonunun içine yerleşerek daha düzgün bir görünüm sunuyor.

ANDROİD TELEFONDAN GÖNDERİLEN EMOJİ ARTIK İPHONE'DA DÜZGÜN GÖRÜNTÜLENİYOR

Teknoloji sitesi The Verge tarafından yapılan testlerde, iOS 18.1 yüklü iPhone'lar ile farklı Android cihazlar arasında gönderilen mesajlarda tepkilerin her iki tarafta da olması gerektiği gibi göründüğü doğrulandı. Ancak bu değişikliğin hangi şirket tarafından yapıldığı, Apple'ın mı yoksa Google'ın mı uyum sağladığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

iOS 18.1 güncellemesiyle Android kullanıcılarının tepkilerinin daha doğal bir şekilde görüntülenmesi, RCS (Rich Communication Services) desteğinin bir parçası olarak görülüyor. Apple yıllarca Google'ın RCS standardını benimsemesi için yaptığı çağrılara yanıt vermemişti. Ancak Çin ve AB'den gelen yasal baskıların ardından iOS 18 ile RCS'nin temel özelliklerini desteklemeye başladı.

Şu anda iOS işletim sistemi, RCS Universal Profile olarak bilinen temel RCS standardını destekliyor. Ancak iMessage'ın kendine has özelliklerini korumaya devam ediyor.