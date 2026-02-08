Android’de büyük güvenlik krizi

“YAMA AÇIĞI” SORUNU BÜYÜYOR

Google’ın Android Güvenlik ve Gizlilik Başkanı Eugene Liderman, konuyla ilgili değerlendirmesinde, güncelleme desteği kesilen cihazların ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Üreticiler genellikle bir telefonu piyasaya sürdükten sonra iki ya da üç yıl boyunca güvenlik güncellemesi sağlıyor. Bu sürenin sonunda ise destek sona eriyor.

İşte tam bu noktada “yama açığı” denilen problem ortaya çıkıyor. Telefon çalışmaya devam ediyor, evet, ama yeni keşfedilen güvenlik açıklarına karşı herhangi bir koruma almıyor. Yani bilgisayar korsanları için adeta açık bir kapı bırakılmış oluyor.