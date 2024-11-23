Angela Merkel'den sert Elon Musk çıkışı! "Trump yönetiminde rol alması endişe verici"

23 Kasım 2024 14:38 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 14:38

Eski Almanya başbakanı Angela Merkel, Donald Trump'ın seçim kampanyasına 100 milyon doların üzerinde destek sağlayan ve Trump'ın kabinesinde yeni kurulan DOGE Bakanlığı'nın başına geçen Elon Musk ile ilgili sert uyarılarda bulundu. Merkel, Musk'ın Trump yönetiminde rol almasıyla ilgili "Endişe verici" yorumunda bulundu.

Elon Musk, insan beynine çip takmaya devam ediyor: Bir ülkeden daha onay aldı

Elon Musk, insan beynine çip takmaya devam ediyor: Bir ülkeden daha onay aldı

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk​, Tesla​ ve X gibi şirketlerin sahibi olmasının yanı sıra son dönemde Donald Trump​ seçim kampanyasına yaptığı 100 milyondan doları aşkın yatırımla gündeme geliyor. Trump'ın zaferinden sonra servetine 70 milyar dolar daha katarak yaptığı yatırımın meyvelerini toplamıştı ancak Musk'ın siyasetle bu kadar haşır neşir olması X'e çok kan kaybettirdi.

X KULLANICILARI, BLUESKY​'A AKIN ETTİ

ABD seçimlerinden sonra Amerikalı kullanıcılar Elon Musk'a tepki amacıyla X'i terk etti ve soluğu rakip platform Bluesky'da aldı. Paylaşılan verilere göre Bluesky, seçimlerden bu yana büyümesini sürdürüyor ve şu an itibarıyla 20 milyon kullanıcı sayısını aşmış durumda. Musk'a tepki gösteren bir başka kişi ise eski Almanya başbakanı Angela Merkel oldu.

Angela Merkel, Elon Musk'ın Donald Trump'ın yeni yönetimindeki rolüyle ilgili endişelerini dile getirdi. Merkel, Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel'e verdiği röportajda, Musk'ın Trump yönetimine katılmasıyla Washington ve Silikon Vadisi arasında büyük bir ittifak kurulacağını belirtti.

MUSK, DOGE BAKANLIĞI'NIN BAŞINA GEÇECEK

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump tarafından açıklandığı üzere Elon Musk, Cumhuriyetçi liderin yeni kabinesinde Vivek Ramaswamy ile beraber yeni kurulan Kamu Verimliliği Bakanlığı'nın (Department of Government Efficiency - DOGE) başına geçecek.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Merkel, 26 Kasım'da çıkacak 700 sayfalık "Özgürlük: Anılar 1954-2021" kitabı vesilesiyle verdiği söyleşide, Musk'la ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Onun gibi biri yörüngede dönen uyduların yüzde 60'ına sahip olursa, siyasi meselelerle birlikte bu da bizim için büyük bir endişe kaynağına dönüşmelidir. Siyaset, güçlülerle sıradan vatandaşlar arasındaki toplumsal dengeyi belirlemelidir."

"SİYASET, ŞİRKETLER KARŞISINDA GÜÇSÜZ KALAMAZ"

Devletin daima şirketlerden daha etkili olması gerektiğini savunan Merkel, "Demokrasilerde siyaset hiçbir zaman şirketler karşısında güçsüz kalmaz" diyor. Merkel, ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen seçimlerde Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini ve Trump'ın kazanmasından üzüntü duyduğunu belirtiyor.

Mart 2017'de Washington'a gerçekleştirdiği ziyarete dair anılarını da anlatan Merkel, Trump'ın "çok meraklı ve hırslı" biri olduğunu söylüyor. Trump'ın bu merakı, karşıdaki kişinin zayıf noktalarını bulup üstünlük kurmak için kullandığına dikkat çeken eski Şansölye, şöyle devam ediyor: