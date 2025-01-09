ANKA'dan milli füze ile hedefe tam isabet! L-UMTAS 15 bin feet yüksekten vurdu

09 Ocak 2025 10:50 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:57

TUSAŞ'in geliştirdiği ANKA uçağı, milli füze L-UMTAS 15 bin feet yüksekten başarılı bir test atışı gerçekleştirdi. TUSAŞ görüntülerini paylaştığı test atışında elde edilen başarının, yerli teknolojinin gücünün göstergesi olduğunu vurguladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve en üstün teknolojik sistemlerle donatılan ANKA uçağı büyük bir başarıya daha imza attı. Uçak yapılan test​ atışında, Roketsan tarafından üretilen milli füze L-UMTAS ile hedefi tam isabet vururken bu anlar TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

GURUR TABLOSU

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından atışla ilgili yapılan paylaşımda, "Bu yalnızca bir atış​ değil, milletimizin inancının, azminin ve gücünün gökyüzündeki gücüdür. Roketsan'ın milli füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın son bölümünde ise "Yerli ve milli teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz" denildi.

PROF. DR. GÖRGÜN'DEN MESAJ VAR

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de başarılı test atışına ilişkin açıklamada bulundu.

ANKA’nın L-UMTAS füzesiyle hedefi tam isabetle vurmasının, yerli ve milli savunma sanayisinin gücünü ve geldiği noktayı bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Görgün, "Bu başarı, mühendislerimizden teknisyenlerimize, sanayicilerimizden alt yüklenicilerimize kadar herkesin azimli ve özverili çalışmasının bir sonucudur" dedi.