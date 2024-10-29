Anne adayları için dev hizmet! Yapay zeka desteği ile hamileliği kolaylaştıran proje geliştirildi

29 Ekim 2024 14:37 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:43

Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Furkan Yiğit ve ekibi, kırsal bölgelerdeki anne adaylarına hamilelik sürecinde rehberlik edecek yapay zeka destekli bir uygulama geliştirdi. "Gebe, Anne ve Çocuk Destek Asistanı" adlı bu uygulama, 7/24 hizmet veren bir sohbet botu üzerinden anne adaylarına sağlık rehberliği sunuyor.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Furkan Yiğit ve takım arkadaşları, anne adaylarına hamilelik​ sürecinde rehberlik edecek bir yapay zeka​ destekli uygulama geliştirdi. Huawei Kampüs Temsilcisi de olan Furkan Yiğit, aldığı eğitimlerle kazandığı sertifikalar sayesinde, ülke çapında düzenlenen Ar-Ge Kodlama Maratonu'nda yenilikçi projeyi geliştirme şansı buldu.

"Gebe, Anne ve Çocuk Destek Asistanı" olarak adlandırılan uygulama, özellikle kırsal bölgelerdeki anne adaylarına 24 saat boyunca sohbet botu üzerinden ulaşma imkanı sunuyor. Anne adayları, doktora gitmeden hamilelik süreçleri hakkında rehber edinebilecek.

UYGULAMA, TÜRKİYE'DE ÜCRETSİZ OLACAK

Yiğit, Türkiye'de ücretsiz sunmak istedikleri uygulamayı, gelecekteki sürümlerinde baba adaylarını da kapsayacak şekilde genişletmeyi planladıklarını açıkladı. Yiğit, anne ve bebek ölümleri konularını baz alarak bu fikri geliştirdiklerini ve özellikle kırsal kesimdeki annelerin ve hamile kadınların 24 saat destek sohbet botuyla güvenilir sağlık hizmetleri almalarını sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Uygulamanın sağladığı bilgilerin, doktora gitmeden önce bir ön rehber niteliği taşıdığını belirten Yiğit, gerekli durumlarda anneyi doktora yönlendiren uygulamayı geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti ve ekledi:

"Buradaki güvenilir veri setlerimiz, Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız veri setleri ile istediği zaman istediği şekilde sorular sorabiliyor. Geri dönüşler alabiliyor. Doktora gitmeden önce ön bir rehber oluyor aslında. Gerekli durumlarda da doktora yönlendirebiliyor. Uygulamayı geliştirmeye devam ediyoruz."

BABALARA DA DESTEK SUNACAK

"Eğer desteklenirse zaten baba asistanı da var ekstra olarak. Babaların da ne yapması gerektiğini, hamile kadınların ya da annelerin fiziksel veya ruhen desteğe ihtiyacı olduğu zaman babaların da ne yapmaları gerektiğini söyleyebiliyor. İlerde hedefimiz ilk olarak Türkiye'de ücretsiz bir şekilde olması gerekiyor bu platformun. Ücretsiz bir şekilde sunacağız zaten. Sağlık Bakanlıklarıyla, gerekli hastanelerle, gerekli platformlarla tanıtarak tüm Türkiye'ye yaymayı düşünüyoruz."

KAYÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Murat Taşyürek, daha önce özel sektörde ve kamuda çalıştığını ve birçok yazılım geliştirme projesinde aktif olarak görev yaptığını bildirdi.

Bilgisayar mühendisliğinin sürekli gelişen, değişen, güncellenen bir meslek olduğunu ifade eden Taşyürek, günümüzde neredeyse yapay zekasız bir yazılım olmadığını vurguladı. Öğrencilerini yapay zeka projeleri olan yarışmalara katılmaya teşvik ettiklerini dile getiren Taşyürek, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle TUBİTAK ve TEKNOFEST gibi projelere katılmalarını tavsiye ediyoruz. Furkan bizim çok gelişimini takdir ettiğimiz, bilişim dilinden gurur duyduğumuz bir öğrencimiz ve bu projedeki başarıyla da aslında bizim eğitim sistemimizin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Eğitim sisteminde bilgisayar mühendisliğinde sadece teori odaklı değil, aynı zamanda uygulama odaklı da bir eğitim geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Şöyle bir söz vardır bilgisayar mühendisliğinde; biz size öğrenmeyi öğretiyoruz. Amacımız teknoloji sürekli değiştiği için yeni gelişen teknolojileri anında benimseyecek donanıma sahip olsun. Bu sayede yeni gelişen teknolojileri hızlıca adapte olabilsin. Furkan da bunun en büyük örneği ve kendisiyle gurur duyuyoruz."