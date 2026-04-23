Anthropic’in “tehlikeli” AI modeli sızdı: Mythos yanlış ellere mi geçti?

ANTHROPİC’TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Anthropic de olayla ilgili sessiz kalmadı. Şirket, yetkisiz erişim iddialarını doğruladı ancak kapsamın sınırlı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, erişimin üçüncü taraf bir tedarikçi ortamı üzerinden gerçekleştiği ve şu ana kadar şirketin ana sistemlerinin etkilenmediği belirtildi. Bir başka dikkat çekici detay ise zamanlama.

Yetkisiz erişimin 7 Nisan’da, yani modelin duyurulduğu gün gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu da Mythos’un daha duyurulur duyurulmaz hedef haline geldiğini gösteriyor.