AnTuTu, nisan ayının en güçlü Android telefon modellerini açıkladı
Akıllı telefonların donanım testlerini gerçekleştiren AnTuTu, nisan ayının en güçlü 10 Android telefon modelini listeledi.
AnTuTu ekibi, mayıs ayına girilmesiyle birlikte nisan ayına ait performans listesini paylaştı. Sadece Çin'de satılan Android telefonları kapsayan yeni liste, en güçlü Android telefon modellerini önümüze getirdi.
AnTuTu, akıllı telefonların performans, pil ve diğer donanımlarını düzenli olarak test ediyor ve her cep telefonunu kıyaslıyor. Zorlu testlere imza atan platform, iOS ve Android cihazları ayrı olarak sıralıyor. Peki Nisan 2024 tarihinde en güçlü Android telefonlar hangileri?
ANTUTU'YA GÖRE EN GÜÇLÜ 10 TELEFON - NİSAN 2024
AnTuTu'nun nisan ayını kapsayan en hızlı Android telefonlar listesinde Tayvanlı üretici ASUS, ROG Phone 8 Pro modeliyle birinci sırada bulunuyor. Hemen ardından iQOO 12, Red Magic 9 Pro+, Vivo X Fold3 Pro ve Vivo X100 Pro ilk 5'i paylaşıyor.
İşte en iyi performansı gösteren 10 telefon:
- Asus ROG Phone 8 Pro - 2 milyon 120 bin 210
- iQOO 12 - 2 milyon 90 bin 252
- Red Magic 9 Pro+ - 2 milyon 80 bin 678
- vivo X Fold3 Pro - 2 milyon 70 bin 888
- vivo X100 Pro - 2 milyon 55 bin 987
- iQOO 12 Pro - 2 milyon 43 bin 315
- iQOO Neo9 Pro - 2 milyon 41 bin 988
- OPPO Find X7 Ultra - 2 milyon 25 bin 133
- vivo X100 - 2 milyon 24 bin 672
- OnePlus 12 - 2 milyon 16 bin 227