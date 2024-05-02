AnTuTu, nisan ayının en güçlü Android telefon modellerini açıkladı

02 May 2024 10:18 - Güncelleme : 02 May 2024 10:18

AnTuTu ekibi, mayıs ayına girilmesiyle birlikte nisan ayına ait performans listesini paylaştı. Sadece Çin'de satılan Android telefonları kapsayan yeni liste, en güçlü Android telefon modellerini önümüze getirdi.

AnTuTu, akıllı telefonların performans, pil ve diğer donanımlarını düzenli olarak test ediyor ve her cep telefonunu kıyaslıyor. Zorlu testlere imza atan platform, iOS ve Android cihazları ayrı olarak sıralıyor. Peki Nisan 2024 tarihinde en güçlü Android telefonlar hangileri?

ANTUTU'YA GÖRE EN GÜÇLÜ 10 TELEFON - NİSAN 2024

AnTuTu'nun nisan ayını kapsayan en hızlı Android telefonlar listesinde Tayvanlı üretici ASUS, ROG Phone 8 Pro modeliyle birinci sırada bulunuyor. Hemen ardından iQOO 12, Red Magic 9 Pro+, Vivo X Fold3 Pro ve Vivo X100 Pro ilk 5'i paylaşıyor.

İşte en iyi performansı gösteren 10 telefon: