AnTuTu yeni listeyi açıkladı: Dünyanın en güçlü 10 telefonu

01 Temmuz 2024 17:42 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 17:42

Akıllı telefonların performansını ölçen AnTuTu şirketi, 2024 Haziran ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı. Listenin açıklanması ile birlikte kullanıcılar, 2024 yılının en hızlı Android telefonunun hangi model olduğunu merak etmeye başladı.

AnTuTu tarafından paylaşılan listeye göre Haziran 2024'te en güçlü Android telefon ASUS ROG Phone 8 Pro modeli olarak kayıtlara geçti. ROG Phone 8 Pro, mayıs altında paylaşılan listede geriye düşmüştü. Haziranda ise bu açığı kapatan model bir kez daha lider oldu.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ TELEFONU HANGİSİ?

ROG Phone 8 Pro'nun hemen ardından OPPO Find X7 Pro geldi. Çinli markanın amiral gemisi modeli, MediaTek Dimensity 9300 çipinden gücünü alıyor ve toplam 2 milyon 135 bin 740 puan elde ederek ikinciliğe yerleşti.

Üçüncülükte ise iQOO Neo9S Pro modeli yer alırken, en son sırada ise OPPO Find X7 Ultra yer alıyor.

LİSTEDE SADECE ÇİNLİ AKILLI TELEFON ÜRETİCİLERİ VAR

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki AnTuTu, en güçlü akıllı telefon listesini hem Çinli hem de uluslararası markalar için düzenliyor. Bu haberdeki liste de Çinli telefonları kapsıyor. Önümüzdeki günlerde global markalar için de ayrıca bir liste gelecektir.