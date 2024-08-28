Apple, 100 çalışanını işten çıkardı: Sebebi ise şaşkına çevirdi

28 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:57

Apple'ın 9 Eylül etkinliğinde tanıtacağı tüm ürünler: iPhone 16, Apple Watch 10 ve daha fazlası!

Apple'ın 9 Eylül etkinliğinde tanıtacağı tüm ürünler: iPhone 16, Apple Watch 10 ve daha fazlası!

Apple, iPhone 16 serisinin tanıtılacağı 9 Eylül etkinliği öncesinde şaşırtan bir karara imza attı. Kovid-19 döneminde bile teknoloji şirketleri arasında trend haline gelen "toplu işten çıkarma" furyasına katılmayan Apple, şimdi dijital hizmetler departmanındaki çalışanlarla yollarını ayırıyor. Sebebi ise şaşırttı.

APPLE, İŞTEN ÇIKARMA KARARINI NEDEN ALDI?

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre, Apple "öncelikli gördüğü departmanlara odaklanmak" amacıyla 100 çalışanını kovdu. "Kitaplar" (Books) uygulaması, bu işten çıkarmalardan en fazla etkilenen alan oldu. Uygulamanın kendisi bir değişiklik geçirmeyecek ancak üzerinde çalışan ekip sayısının azalması, Apple'ın bu uygulamayı öncelikli hizmetleri arasında görmemeye başladığını gösteriyor.

Ayrıca Apple'ın haber hizmeti News de bu değişiklikten nasibini aldı. Şirketin reklam gelirleriyle önemli bir katkı sağlayan bu hizmetin öncelikli hizmetler arasında yer almaktan çıkarılması, dikkat çekici bir durum olarak değerlendiriliyor.

APPLE CAR ÇALIŞANLARI DA İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

AppleInsider sitesinin haberine göre, Apple'da işten çıkarmalar çok nadir görülüyor. Şirket son olarak nisan ayında, "Apple Car" olarak bilinen elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışan ekibin de içinde bulunduğu 600 kişi ile yolları ayırmıştı.

Kovid-19 dönemi sonrasında Google'dan Meta'ya (eski adıyla Facebook), Snapchat'ten Microsoft'a kadar pek çok şirket, toplamda milyonlarca çalışanını kovmuştu.

Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarının sahibi olan Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şubat ayında yaptığı bir açıklamada işten çıkarmaların sebebine ilişkin, "Bunun daha çok şirketlerin Kovid sonrası dönemi yönlendirmeye çalışmasından kaynaklandığını düşünüyorum." demişti.

Bazı kişiler, teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmaların yapay zekayla bağlantılı olduğunu savunuyor. Bu düşüncelerinin sebebi olarak; "yapay zeka teknolojilerinin insanların yapabildiği işleri yapabilecek kıvama gelmesini" gösteriyorlar.

IPHONE 16, 9 EYLÜL APPLE ETKİNLİĞİNDE TANITILACAK

Bu arada Apple, 9 Eylül'de düzenleyeceği "Glowtime" etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtacak. iPhone 16 & 16 Pro Max ile birlikte Apple Watch Series 10, Watch Ultra 3, Watch SE 3 ve AirPods 4 gibi ürünlerin de kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.