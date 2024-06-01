Apple, 11 yaşındaki iPhone 5S'i resmen çöpe attı!

01 Haziran 2024 15:15 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:15

İlk olarak, Apple artık iPhone 5s'i "dünya çapında satıştan kaldırılmış" bir ürün olarak kabul ediyor. Bu, Apple Store'lar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarından artık cihaz için onarım veya diğer donanım hizmetleri alamayacağınız anlamına geliyor.

MacRumors'un haberine göre Apple, bir ürünü en son satışa sunmasının üzerinden yedi yıl geçtikten sonra "satıştan kaldırılmış" (obsolete) olarak kabul ediyor.

IPHONE 5S, TOUCH ID'Lİ İLK MODELDİ

Apple, Eylül 2013'te iPhone 5s'i piyasaya sürmüştü ve cihazın en önemli yeni özelliği Ana Ekran düğmesine yerleştirilmiş Touch ID parmak izi sensörüydü. Cihaz aynı zamanda Apple'ın 64 bit mimariye sahip ilk iPhone çipi olan A7 çipine de ev sahipliği yapıyordu.

İkinci olarak, altıncı nesil iPod touch ve Retina 4K ekranlı 21,5 inç iMac'in 2015 son sürümü, şirketin bu aygıtların satışını durdurmasının üzerinden beş yıldan fazla bir süre geçtiği için artık "eski ürün" olarak sınıflandırılıyor. Apple Store'lar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, gerekli parçaların mevcut olması koşuluyla, eski ürünler için iki yıla kadar onarım hizmeti sunmaya devam ediyor.

Altıncı nesil iPod touch 2015 yılında piyasaya sürüldü ve cihazın ikinci son modeliydi. Apple, iPod touch serisini 2022 yılında sonlandırdı.