Apple, 16 yıllık SuperDrive aksesuarının fişini çekti

06 Ağustos 2024 15:11 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:12

Apple'ın 2008'de tanıttığı ve birçok MacBook Air kullanıcısının yanında olan SuperDrive aksesuarı satıştan kaldırıldı. Apple'ın web sitesini ziyaret eden kullanıcılar, artık SuperDrive'ın tükendiğini görüyor, bu da cihazın satıştan çekildiğini gösteriyor.

MacBook Air, piyasaya sürüldüğü 2008 yılında, disk sürücüsü olmadan satılan ilk dizüstü bilgisayarlardan biri olarak dikkat çekmişti. Apple, bu eksikliği bir aksesuar ile kapatma yoluna gitmiş ve USB SuperDrive'ı 100 dolar (Türkiye'de 3.319 TL) fiyat etiketiyle satışa sunmuştu.

APPLE, USB SUPERDRIVE'I SATIŞTAN KALDIRDI

USB SuperDrive, tanıtımından bu yana 16 yıl boyunca Apple Store'da ve satışta kaldı. Fiyatı düşerek 79 dolara inse de üründe hiçbir güncelleme yapılmadı. Blu-ray formatının desteklenmemesi ve USB-A konektörü kullanması, cihazın modern Mac'lerle uyumluluğunu zorlaştırdı.

AppleInsider sitesinin aktardığına göre teknolojinin ilerlemesiyle birlikte optik sürücüler daha ucuz ve yaygın hale geldi. Kullanıcılar, yıllardır USB-C ile çok daha güçlü harici sürücüleri çok daha düşük bir fiyata temin edebiliyorlardı. Bu nedenle, SuperDrive çoğu faydasını on yıldan daha uzun bir süre önce yitirdi.

Apple'ın web sitesinde tükendiği belirtilen SuperDrive, stoklar tükenene kadar başka yerlerde hala mevcut. Örneğin yurt dışında Amazon'da hâlâ 77.99 dolara satın alınabiliyor. Türkiye'de Apple'ın online mağazasında da şu an itibarıyla stoklarda mevcut görünüyor.