Apple, 5 cihazını satıştan kaldırıyor: Sevilen modeller listede

06 Ekim 2024 14:39 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 14:40

Eylül ayında iPhone 16 serisini tanıtan Apple, ekimde 'Mac' odaklı bir etkinlik düzenleyecek. Yeni Mac cihazlarını göreceğimiz bu etkinliğin ardından, şirket 5 ürününü satıştan kaldıracak. İşte sevilen cihazların da yer aldığı o liste.

Apple'ın ekim ayında düzenlemesi beklenen yeni etkinliği, teknoloji dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Etkinlikte iPad ve Mac serisinin yeni üyelerinin tanıtılacağı düşünülüyor. Yeni ürünlerin piyasaya çıkışı ise bazı eski modellerin sonu olacak. İşte Apple'ın bu etkinlikten sonra muhtemelen satıştan kaldıracağı ürünler:

M3 MACBOOK PRO'YA ELVEDA

9to5Mac sitesinin haberine göre, Apple yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini M4, M4 Pro ve M4 Max çipleriyle tanıtacak. Yeni çiplerin dışında, MacBook Pro'da büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor. Temel modelin 16GB RAM ile başlaması ve Space Gray yerine Space Black rengiyle sunulma ihtimali oldukça yüksek.

Yeni modellerin gelmesiyle birlikte mevcut M3 MacBook Pro'ların Apple Store'daki yolculuğunun sona ereceği öngörülüyor.

MAC MINI 14 YIL SONRA YENİDEN TASARLANIYOR

Teknoloji devi, Mac mini'yi 14 yılın ardından ilk kez büyük bir tasarım değişikliğine tabi tutacak. Daha küçük boyutlar, ön tarafa konumlandırılmış portlar ve M4/M4 Pro çipleriyle gelmesi beklenen yeni Mac mini, kullanıcıların karşısına sunulacak. Mevcut M2 ve M2 Pro çipli Mac mini'lerin satıştan kaldırılması bu nedenle oldukça olası.

IMAC SERİSİNDE 'KÜÇÜK' BİR YENİLEME

Apple, iMac serisini de ekim etkinliğinde yenileyecek. Tabii ki de mevcut modellerde bulunan M3 çiplerin yerini M4 çip alacak. Bunun dışında yeni iMac'te büyük bir değişiklik beklenmiyor. Yeni iMac'lerin gelmesiyle mevcut modellerin de Apple Store'dan kaldırılacağı üzerinde duruluyor.

Bu arada Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Trackpad gibi aksesuarların da USB-C'li versiyonları da tanıtılacak.

IPAD MINI 6

iPad mini üç yıldır güncellenmedi. Apple, A18 çipini içeren yeni bir iPad mini modelini tanıtmayı planlıyor. Ayrıca Apple Pencil Pro desteği, jöle kaydırma sorununu çözen yeni bir ekran ve 128GB'lık temel depolama alanı gibi önemli özellikler de bekleniyor. Yeni modelin çıkışı, mevcut iPad mini 6'nın da satıştan kaldırılacağını işaret ediyor.

IPAD 10'UN AKIBETİ BELİRSİZ

Apple'ın ekim etkinliğinde yeni bir temel model iPad tanıtıp tanıtmayacağı konusu hâlâ belirsizliğini koruyor. Ross Young'a göre, temel model iPad için panellerin bu ay sevkiyata başlaması ve yeni modelin ilkbaharda piyasaya çıkması bekleniyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, ekim ayında "yeni, alt seviye iPad'lerin" geleceğini belirtti. Bu durumda, hem temel model iPad'in hem de iPad mini'nin güncellenmesi söz konusu olabilir. Gurman haklı çıkarsa, mevcut iPad 10 da yerini 11. nesil iPad'e bırakacak.