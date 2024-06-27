Apple, AirPods ve Beats kulaklıkları için acil güvenlik güncellemesi yayınladı

27 Haziran 2024 09:48 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:49

iPhone 16 ile cihazların sağ kısmına yeni bir 'Yakalama' tuşu geliyor

iPhone 16 ile cihazların sağ kısmına yeni bir 'Yakalama' tuşu geliyor

Apple, 10 Haziran'da tanıttığı iOS 18 ve macOS 15 gibi yeni işletim sistemlerini beta programı kapsamında test etmeyi sürdürürken, mevcut işletim sistemlerini de güncellemeye ve sorunları çözmeye devam ediyor.

MacRumors'un haberine göre Apple, 25 Haziran'da AirPods Pro 2, AirPods Pro, AirPods Max, AirPods 2. ve 3. nesil, Beats Fit Pro ve PowerBeats Pro için bir yazılım güncellemesi yayınladı. Güncelleme notlarında detay verilmemesine rağmen, sonradan yayınlanan bir destek belgesi bu güncellemenin neden önemli olduğunu ortaya koydu.

AIRPODS VE TÜM BEATS KULLANICILARINA GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ

Belgeye göre bu güncelleme, Bluetooth menzilinde olan kötü niyetli kişilerin kulaklığın önceden bağlı olduğu cihazın detaylarını taklit ederek cihaza erişmesine olanak tanıyan bir güvenlik açığını gideriyor.

Açığa maruz kalan kullanıcıların kişisel bilgilerinin ve cihazlarının güvenliği tehlikedeydi. Apple hızlı bir şekilde sorunu ele alarak müşterilerini büyük bir yükün altına girmekten kurtarmış oldu.

AIRPODS VE BEATS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Apple kulaklıklarının güncellenmesi çok basit. AirPods ve Beats kulaklıkları, şarjdayken ve bağlı oldukları cihazla yakın mesafedeyken otomatik olarak güncelleniyor. Bu nedenle herhangi bir manuel işlem yapmanıza gerek kalmıyor.

AirPods veya Beats kulaklığınızın yazılım sürümünü kolayca kontrol edebilirsiniz. Bunun için:

Ayarlar menüsüne gidin.

Bluetooth seçeneğine dokunun.

Cihazlar listesinden AirPods'unuzu bulun ve yanındaki "i" harfine dokunun.

Bu adımlar kulaklığınızın güncel olup olmadığını kontrol etmenize yardımcı olur. Eğer kulaklığınız en son yazılım sürümüne sahip değilse iPhone'unuzla yakın mesafede ve şarjdayken güncellemenin tamamlanmasını beklemeniz gerekiyor.