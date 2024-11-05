Apple, akıllı gözlük geliştirmeye başladı: İlk bilgiler geldi

05 Kasım 2024 17:08 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 17:09

Apple akıllı gözlük pazarına giriş için "Atlas" kod adlı gizli bir proje başlatarak çalışanlarından piyasadaki rakip ürünler hakkında geri bildirim toplamaya başladı. Şirket, Meta'nın Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği akıllı gözlük modeline rakip olacak, daha hafif ve kullanışlı bir cihaz geliştirmeyi hedefliyor.

Teknoloji devi Apple, Meta gibi rakiplerinin ardından akıllı gözlük pazarına girmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, kod adı Atlas olan bir proje üzerinde çalışma başlattı ve piyasadaki akıllı gözlük modelleri hakkında çalışanlarından geri bildirim toplamaya başladı.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Apple'ın "Ürün Sistemleri Kalite ekibi" tarafından yürütülmekte olan çalışma, donanım mühendisliği bölümünün bir parçası olarak gizlilikle sürdürülüyor.

APPLE, AKILLI GÖZLÜK GELİŞTİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Şirket, Kaliforniya'daki genel merkezindeki belirli çalışanlara gönderdiği bir e-posta ile mevcut pazardaki akıllı gözlükleri test edecek bir kullanıcı çalışmasına katılmaları için davetlerde bulundu. Mailde şu ifadeler yer aldı:

"Herkesin sevebileceği ürünleri test etmek ve geliştirmek Apple'da yaptığımız iş için çok önemli. İşte bu nedenle, piyasadaki mevcut akıllı gözlüklerle yapılacak bir kullanıcı araştırmasında bize katılacak kişiler arıyoruz."

Apple, yeni bir ürün kategorisine girip girmeme konusunda karar verirken genellikle mevcut ürünler hakkında nelerin beğenildiğini anlamak için gizli çalışmalar yürütür. Şirket, planlarını kamuya açıklamaktan kaçınmak için genellikle müşteriler yerine çalışanlara güvenir.

META RAY-BAN GÖZLÜKLERE RAKİP OLABİLİR

Geçen ay Bloomberg News, şirketin diyabet öncesi durumdaki bireyler için kan şekeri değişikliklerini ve diyetlerini takip eden bir uygulamayı test ettiğini haber yapmıştı. Yayın daha önce, iPhone üreticisinin Meta'nın Ray-Ban modelinin de bulunduğu akıllı gözlük pazarına girmeyi düşündüğünü ancak gerçek bir ürünün hâlâ piyasaya çıkmaya hazır olmadığını bildirmişti.

APPLE VİSİON PRO, PAHALI OLDUĞU İÇİN ELEŞTİRİLİYOR

Yüze takılan başarılı bir cihaz geliştirmek oldukça zor. Apple'ın şubat ayında piyasaya sürdüğü 3 bin 499 dolarlık Vision Pro gözlüğü, ana akım bir ürün olamayacak kadar hantal ve pahalı olarak değerlendiriliyor.

Apple yıllardır bu cihazın daha hafif ve tüm gün takılabilecek ve potansiyel olarak iPhone'un yerini alabilecek bir artırılmış gerçeklik versiyonunu üretmeye çalışıyordu. Çok sayıda teknik zorluk nedeniyle bu proje üzerindeki çalışmalar durdu.

Öte tarafta ise Meta, daha sade bir formülle başarıya ulaştı. Luxottica Group SpA ile ortaklaşa üretilen 299 dolarlık gözlük, kullanıcılara video çekme, telefon görüşmesi yapma ve sesli asistan gibi özellikler sunuyor. Ancak Meta'nın akıllı gözlüğünde artırılmış gerçeklik özelliği yok, bu da camın üstünde bilgi gösterimi yapılmadığı anlamına geliyor.