Apple bundan bahsetmedi: iOS 18, iPhone'u kapatma şeklini değiştiriyor

17 Haziran 2024 12:04 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 12:04

iPhone'unuzu kapatmanız gerektiğinde, bunu nasıl yapacağınızı bilmediğiniz için Google'da araştırdığınız oldu mu? Pek çok kişi için kulağa saçma gelebilen bu durumu her iPhone kullanıcısı en az bir defa yapmıştır.

Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonlarda güç düğmesine basmak, 'telefonu kapat' seçeneğini içeren bir menüyü açıyor. Fakat aynı düğme iPhone'da Siri'yi çalıştırıyor. Apple, iOS 18 güncellemesi ile iPhone nasıl kapatılır diye araştırmayı bitirecek bir adım attı.

ANA EKRAN DÜĞMESİNİN KALDIRILIŞI, IPHONE'U KAPATMAYI ZORLAŞTIRDI

iPhone'un ana ekran düğmesinin kaldırılmasının talihsiz sonuçlarından biri, cihazınızı kapatmanın eskisinden daha karmaşık hale gelmesi oldu. Öyle ki Apple, bunu nasıl yapacağınızı öğretmek için bir destek sayfası bile hazırlamış durumda.

Eski iPhone'larda, güç kaydırıcısının ekranda belirmesi için yan düğmeye basmak yeterliydi. Ancak günümüzdeki iPhone'larda kapatma işlemi için hem yan düğmeye hem de bir ses düğmesine basmanız gerekiyor.

IPHONE KAPATMA DÜĞMESİ DENETİM MERKEZİ'NE GELİYOR

9to5Mac'in aktardığına göre, 10 Haziran'da tanıtılan iOS 18'in en önemli özelliklerinden biri, parmaklarınızın ucuna çok daha fazla özellik getiren yeni Denetim Merkezi olmuştu.

Yeni Denetim Merkezi'nin en önemli özelliklerinden biriyse sağ üst köşedeki güç düğmesi. Bu düğmeye bastığınızda standart güç kaydırıcısı ekranda beliriyor ve iPhone'unuzu kapatabiliyorsunuz.

Denetim Merkezi, iOS 18'de her zaman olduğu gibi sağ üst köşeden bir kaydırma hareketiyle çağrılıyor ve ardından aynı köşede yeni bir güç düğmesi bulunuyor.