Apple bunu da yaptı! iPad'leri 'robota' çeviren cihaz geliyor

15 Ağustos 2024 15:21 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:22

Apple, teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak yeni bir ürün üzerinde çalışıyor. Bloomberg'in güvenilir kaynaklarından Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Kaliforniya merkezli şirket, 360 derece dönebilen ve eğilip çevrilebilen ekranı olan robotik bir cihaz geliştiriyor.

İddiaya göre, Apple’ın bu yeni ürünü, iPad tarzı bir ekranı robotik bir kola monte ediyor ve bu kol, aktüatör (bir mekanizmayı veya sistemi kontrol eden veya hareket ettiren bir tür motor) yardımıyla ekranı 360 derece hareket ettirebiliyor.

APPLE'IN IPAD TARZI ROBOTİK KOLU NE İŞE YARAYACAK?

Cihazın ise birden fazla amaca hizmet etmesi bekleniyor; bunlar arasında akıllı ev kontrolü, video konferanslar, ev güvenliği izleme gibi özellikler bulunuyor. Masaüstü olarak tasarlanan bu cihazın, ayrıca evde dijital asistan olarak da görev yapabileceği belirtiliyor.

Gurman'ın belirttiğine göre Apple bu projede o kadar ciddi ki, cihazın geliştirilmesi üzerinde çalışan yüzlerce kişilik bir ekibe sahip ve projeyi Apple'ın teknoloji başkan yardımcısı Kevin Lynch yönetiyor.

Apple'ın 2026 veya 2027 yılında piyasaya sürmeyi hedeflediği cihazın, yaklaşık 1.000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

Cihazın kontrol edilmesi de sesle olacak. Apple'ın dijital asistanı Siri ile veya "bana bak" gibi Apple Intelligence özellikleriyle entegre çalışabilecek ve bu sayede kullanıcılarla daha etkileşimli bir deneyim sunacak. Apple'ın cihazın özelleştirilmiş bir iPadOS sürümünü çalıştıran modellerini test ettiği de gelen bilgiler arasında.