'Apple çalışanlarını izinsiz bir şekilde gözetliyor' iddiası! Şirketten jet hızıyla açıklama geldi

03 Aralık 2024 14:19 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:20

Eski bir Apple çalışanı, şirketi çalışanların kişisel cihazlarına ve özel verilerine izinsiz erişim sağlayarak California yasalarını ihlal etmekle suçladı. Apple'a dava açan çalışan, mesai dışındaki personellerin bile izlendiğini iddia ederken iPhone üreticisinden de jet hızıyla açıklama geldi.

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ABD'li teknoloji devi Apple​, çalışanlarının kişisel verilerine izinsiz erişim sağladığı iddiasıyla açılan bir dava ile karşı karşıya. Şirketin eski çalışanlarından Amar Bhakta, Apple'ın, çalışanlarının kişisel cihazlarındaki verilere erişim sağlayan politikalar uyguladığını öne sürdü.

The Verge'in haberine göre Bhakta, Apple'ı, çalışanlarını kişisel iPhone'larını aktif olarak kullanmaya teşvik ederken, bu cihazların şirket tarafından yönetilen sistemlere bağlanmasını zorunlu kılmakla suçladı. Ayrıca çalışanların şahsi iCloud hesaplarını bile şirket sistemine entegre etmeye zorlandığı ve bu durumun Apple'a çalışanların konum verileri gibi özel bilgilerini toplama imkanı tanıdığını iddia etti.

"APPLE, ÇALIŞANLARINI MESAİ DIŞINDA BİLE TAKİP EDİYOR" İDDİASI

Dava dilekçesinde, Apple'ın, çalışanlarından (mesai dışındaki personeller dahil) "fiziksel, video ve elektronik olarak gözetlemesine" izin veren bir politikayı kabul etmelerini isteyerek California yasalarını ihlal ettiği ve şirket tesislerinde Apple ve Apple olmayan cihazları arama yetkisi verdiği öne sürüldü.

Öte yandan dilekçede, "Apple çalışanları için Apple ekosistemi, duvarlarla çevrili bir bahçe değildir; burası bir hapishane avlusu. Çalışanların hem görev başında hem de görev dışında Apple'ın her şeyi gören gözüne maruz kaldığı bir panoptikon." ifadelerine yer verildi.

Apple sözcüsü Josh Rosenstock, dava hakkında The Verge'e yaptığı açıklamada, "Bu iddialara kesinlikle katılmıyoruz ve dayanaktan yoksun olduklarına inanıyoruz." açıklamasını yaptı.