Apple CEO'su Tim Cook, Avrupa Birliği'ni Trump'a şikayet etti

18 Ekim 2024 14:48 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:50

ABD eski Başkanı Donald Trump, katıldığı bir podcast yayınında Apple CEO'su Tim Cook'un, Avrupa Birliği'nin Apple'a vermiş olduğu milyarlarca dolarlık cezalarla ilgili kendisini arayıp şikayette bulunduğunu söyledi. Trump, seçilirse AB'nin Amerikalı şirketlere yönelik davranışları karşısında ne yapacağını da açıkladı.

Donald Trump​, Apple​ CEO'su Tim Cook​'un Apple'ın Avrupa Birliği​'nde çarptırıldığı milyarlarca dolarlık cezayı görüşmek üzere kendisini aradığını söyledi. Trump bu açıklamayı PBD Podcast'e katıldığı sırada yaptı ve yeniden seçilmesi halinde AB'nin Apple gibi ABD​ şirketlerinden "faydalanmasına" izin vermeyeceğini söyledi.

TİM COOK, AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ TRUMP'A ŞİKAYET ETTİ

Trump, podcast yayınında yaptığı açıklamada, "İki saat önce, üç saat önce, Cook beni aradı. 'Avrupa Birliği bize 15 milyar dolar ceza verdi' dedi. Üstüne bir 2 milyar dolar daha ceza aldıklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

Mart ayında Avrupa Birliği, Apple'ın Spotify gibi dijital müzik uygulamalarının App Store dışındaki daha ucuz abonelik tekliflerini müşterilere bildirmelerini engelleyerek hakimiyetini kötüye kullandığını tespit ettikten sonra Apple'a yaklaşık 2 milyar dolar ceza kesti. Avrupa Birliği, daha sonra Apple'a 14,4 milyar dolarlık ödenmemiş vergi borcunu da ödetti.

Trump, "Dedim ki, 'Bu çok fazla. Ama Tim, önce seçilmem gerekiyor, ancak şirketlerimizden faydalanmalarına izin vermeyeceğim, bu olmayacak, biliyorsun' dedim" diyerek yeniden ABD Başkanı seçildiğinde Amerikan şirketlerini AB'nin yaptırımlarından koruyacağını ima etti.

GOOGLE VE META CEO'LARI DA TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Bu telefon görüşmesi Cook'u seçim öncesinde Trump ile konuşan son büyük teknoloji yöneticisi yapacak. Daha önce Google CEO'su Sundar Pichai ile de görüşme yaptığını belirten Trump, Google'ın kendisiyle ilgili çıkan "kötü haberler" konusunda şikayetlerini ilettiğini söyledi. Ayrıca Elon Musk'ın Pensilvanya'da bir Trump mitingine katıldığı ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in Trump'ı yaz boyunca birkaç kez aradığı eski başkan tarafından dile getirildi

Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin, Avrupa'daki düzenleyici baskılar karşısında zorlandığı bu süreçte, Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda bu tür durumlara karşı daha sert bir duruş sergileyeceği üzerinde duruluyor.