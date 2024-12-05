Apple CEO'su Tim Cook, görevi ne zaman bırakacağını açıkladı! Yerine geçecek isim şimdiden belli

05 Aralık 2024 14:32 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:02

Apple CEO'su Tim Cook, 2011 yılından beri sürdürdüğü görevini ne zaman bırakacağına dair açıklama yaptı. Tim Cook liderliğinde Apple, dünyanın en değerli şirketi haline geldi ve AirPods, Apple Watch ve Vision Pro gibi ürünleri teknoloji dünyasına kazandırdı. Cook'un ardından yeni Apple CEO'su da şimdiden belli.

Apple​ İcra Kurulu Başkanı (CEO) Tim Cook, Wired dergisine verdiği röportajda gelecekteki planlarına ve Apple'daki görev süresine dair açıklamalarda bulundu. 1998 yılından bu yana Apple çatısı altında çalışan ve 2011 yılında Steve Jobs'tan devraldığı CEO​'luk görevini 13 yıldır başarıyla yürüten Cook, ne zaman emekliye ayrılacağını anlattı.

TİM COOK DÖNEMİNDE APPLE, DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ OLDU

Tim Cook döneminde Apple, multi-trilyon dolarlık bir teknoloji devi haline geldi ve şu an itibarıyla da 3,67 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor. Apple'ı 3,55 trilyon dolar ile NVIDIA takip ederken, 3,25 trilyon dolarla Microsoft üçüncü en değerli firma olarak karşımıza çıkıyor.

Tim Cook emekli olduktan sonra yeni Apple CEO'su olacak isimler arasında, şirketin Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus'un adı geçiyor.

Peki herkesin aklında o soruya gelecek olursak; Apple'da Tim Cook dönemi ne zaman bitecek? Bu konu hakkında bizzat kendisi konuştu.

NE ZAMAN GÖREVİ BIRAKACAK?

Cook, CEO'luk görevinden ne zaman ayrılmayı planladığına yönelik soruya kesin bir cevap vermedi. "Bu işi kafamdaki ses, 'Artık zamanı geldi' diyene kadar yapacağım. Ardından bir sonraki bölümün nasıl görüneceğine odaklanacağım" dedi. Apple'da çalışmanın kendisi için yaşam boyu bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Cook, "Bu yeri seviyorum ve burası benim hayatımın büyük bir parçası. Apple'sız bir hayatı hayal etmek benim için gerçekten zor" ifadelerini kullandı.

TİM COOK DÖNEMİNDE APPLE, YENİ ÜRÜNLER ÇIKARDI

Tim Cook'un himayesi altında Apple, son derece başarılı AirPods ve Apple Watch da dahil olmak üzere birçok yeni ürün lansmanına tanıklık etti. En son yeni ürün ise Vision Pro oldu.

Vision Pro, Apple kullanıcıları arasında bir iPhone kadar benimsenmemiş olsa da Cook, sanal gerçeklik gözlüğünün "yarının teknolojisini bugünden isteyen erken benimseyiciler için bir ürün" olduğunu söyledi. Bu alıcıların Vision Pro'yu tercih ettiğini belirten Cook, "ekosistemin gelişmekte olduğunu" da sözlerine ekledi.