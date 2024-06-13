Apple CEO'su Tim Cook'tan şaşırtan yapay zeka açıklaması

13 Haziran 2024 17:33 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:33

Apple'ın yeni yapay zeka güncellemelerinin cihazınızda daha az zaman geçirmenize neden olma ihtimali yüksek. Üstelik bu bilgiyi bizzat Apple CEO'su Tim Cook paylaştı.

Tim Cook, teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee ile çarşamba günü yaptığı röportajda, insanların Apple Intelligence ile iPhone'larını daha az kullanmalarının "büyük bir olasılık" olduğunu söyledi.

"YAPAY ZEKA, IPHONE'LARLA DAHA AZ ZAMAN GEÇİRMENİZE SEBEP OLACAK"

CEO, Apple Intelligence daha akıllı hale gelmeye devam ettikçe, daha önce zaman alan görevlerin daha az zaman alabileceğine inandığını belirtti.

Apple, pazartesi günü WWDC etkinliğinde yapay zekayı sistemlerine entegre edeceğini duyurdu. CEO ve diğer yöneticiler, en son yazılımıyla Apple cihazlarında kullanılabilecek bir dizi YZ özelliğini ayrıntılı olarak açıkladı.

Güncellemelerden bazıları:

Daha iyi dil anlama ve metin yeteneklerine sahip yeni ve geliştirilmiş bir Siri deneyimi

Uygulamalar arasında entegrasyon

Sistem çapında yazma araçları

Fotoğrafları farklı kategoriler halinde düzenleyen yenilenmiş bir Fotoğraflar uygulaması

Apple ayrıca, kullanıcıların ChatGPT destekli bir Siri'yi tercih etmelerine olanak tanıyacak OpenAI ile ortaklığını da duyurdu. Yapay zekalı sohbet robotunun insanların daha üretken olmalarına ve görevlerini daha hızlı yerine getirmelerine yardımcı olduğu biliniyor.

TIM COOK, TELEFONLA FAZLA VAKİT GEÇİRMEYE KARŞI

Cook, Apple'ın hiçbir zaman insanların hayatlarını cihazlarında geçirmeleri için motive olmadığını da sözlerine ekledi. CEO daha önce de benzer yorumlar yapmış ve insanların yanlarındaki kişilere daha fazla odaklanmaları gerektiğini söylemişti.

Cook röportajda "Bizim modelimiz başarılı olmak için etkileşime ihtiyaç duyan bir model değil. Başka türlü yapamayacağınız şeyleri yapabilmeniz için sizi güçlendirmek istediğimiz bir model" ifadesini kullandı.