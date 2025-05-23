Apple çok beklenen bir ürünü son anda iptal etti

AirPods, Apple Watch, iPhone ve iPad olmak üzere birçok ürün grubuna sahip olan Apple, 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanan bir cihazını son anda iptal etti.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın neredeyse bütün cihazlarında kamera mevcut. Şirket son olarak şirketin, Apple Watch akıllı saatine de bir kamera yerleştirmeyi düşündüğü iddia edilmişti. Bloomberg'in haberine göre, 2027 yılında piyasaya sürülmesi beklenen bu model iptal edildi.

KAMERALI APPLE WATCH OLMAYACAK

Apple Watch'a entegre edilmesi planlanan kamera, FaceTime görüşmeleri yapmak ya da fotoğraf çekmek gibi işlevler için değil; kullanıcıların çevresindeki nesneler ve yerler hakkında bilgi almasını sağlamak amacıyla kullanılacaktı.

Bu sayede cihaz, örneğin bir restorana ya da mağazaya yöneltildiğinde çalışma saatlerini gösterebilecek, bir bitkiyi tanımlayabilecek, bir nesneyi açıklayabilecek ya da dil çevirileri yapabilecekti. Bu giyilebilir kamera özelliği, iPhone'lardaki AI destekli Görsel Zeka (Visual Intelligence) işlevine benzer şekilde çalışacaktı.

Apple, kameralı Apple Watch modellerini 2027 yılında piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak bilinmeyen bir sebeple kararından vazgeçen şirketin bu teknolojiyi gelecekte yeniden gündemine alıp almayacağı bilinmiyor.

KAMERALI AIRPODS GELİYOR

Apple, kameralı bir akıllı saat geliştirmeyi bırakmış olsa da kameralı AirPods modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu AirPods'larda yer alacak kameraların, kızılötesi sensörler olması ve geliştirilmiş mekansal ses, havada yapılan el hareketleriyle kontrol gibi işlevleri ve yapay zeka yeteneklerini desteklemesi bekleniyor.