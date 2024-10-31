Apple duvara tosladı! Yeni iPhone 16 satışları tamamen yasaklandı

31 Ekim 2024 14:35 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:35

Apple, iPhone 16 telefon modelini 16 Eylül'de 799 dolar başlangıç fiyat ile satışa sundu. Resmi olarak Apple ürünlerinin satıldığı bütün ülkelerde raflara çıkan iPhone 16, Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'yı ise pas geçmek zorunda kaldı. Endonezya hükümeti, cihazın satışını yasakladı. İşte sebebi.

Endonezya​, Apple​'ın yerel yatırım​ düzenlemelerine uymaması nedeniyle iPhone 16​ modelinin pazarlanmasını ve satışını yasakladı. Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya, 30 yaşın altında 100 milyondan fazla genç ve teknoloji meraklısı bir nüfusa sahip. Ancak Apple'ın hâlâ ülkede resmi bir mağazası bulunmadığından, ürünlerini almak isteyenler üçüncü taraf satıcılara yönelmek zorunda kalıyor.

IPHONE 16, YÜZDE 40 YERLİ ÜRETİM KRİTERİNİ KARŞILAYAMADI

Endonezya Sanayi Bakanlığı sözcüsü, eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 16 modelinin ithal edilen telefonlarının ülke içinde pazarlanamayacağını çünkü Apple'ın yerel birimlerinin cihazların yüzde 40'ının yerli üretim olması şartını yerine getirmediğini söyledi.

Bakanlık sözcüsü Febri Hendri Antoni Arif, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayıtlı ithalatçılar tarafından ithal edilen iPhone 16 cihazları yurt içinde pazarlanamayacak. Apple Endonezya sertifika almak için yatırım taahhüdünü yerine getirmedi" ifadelerini kullandı.

Apple'ın bu orana ulaşabilmesi için Endonezya'ya yatırım yapması ve iPhone bileşenlerinde kullanılacak malzemeleri Endonezya'dan temin etmesi gerekiyor. Bloomberg'e göre Apple daha önce Endonezya'ya 1,7 milyon rupi yatırım yapmayı taahhüt etmişti ancak bu tutar, 1,5 milyon rupiyi geçemedi.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Bakanlık, yeni Apple telefonlarının ticareti yapılmadığı sürece Endonezya'ya sokulabileceğini söyledi. Yaklaşık 280 milyon nüfusa sahip ülkeye yeni modelden sadece 9 bin adet girdiği tahmin ediliyor. Arif, bu cihazların ülkeye yasal olarak girmiş olmasına rağmen Endonezya'da satılmasının yasa dışı olacağını da sözlerine ekledi.