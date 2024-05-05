Apple, ekran altı FaceID teknolojisini 2026'ya erteledi

05 May 2024 13:10 - Güncelleme : 05 May 2024 13:18

Apple, ekran/gövde oranını artırmak ve yeni teknolojilere geçiş konusunda beklenen adımı atmada gecikti.

Ekran altı FaceID'nin sunulmasıyla birlikte iPhone'larda küçük bir selfie kamera deliği olması bekleniyor, hatta olmayabilir de.

Ünlü analist Ross Young, Apple'ın ekran altı FaceID teknolojisini 2026 yılında tanıtacağını öne sürdü.

Bu teknolojinin en erken iPhone 18 serisinde yer alması bekleniyor, standart modellerin bu özelliği 2027 yılına kadar alamayacağı tahmin ediliyor.

Apple, son yıllarda yeni özelliklerini önce Pro modellerinde, daha sonra standart modellerinde kullanıyor.

Apple'ın ekran altı FaceID teknolojisinin Android cihazlara göre gecikmiş olması Apple kullanıcılarını endişelendiriyor.