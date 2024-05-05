Tgrt Haber
Haberler>Teknoloji>Apple, ekran altı FaceID teknolojisini 2026'ya erteledi
05 May 2024 13:10 - Güncelleme : 05 May 2024 13:18

Apple, ekran altı FaceID teknolojisini 2026'ya erteledi

Apple, beklenen ekran altı FaceID teknolojisini 2026 yılına kadar ertelediğini duyurdu. Ekran altı FaceID'nin geleceği kesin olsa da hangi iPhone modelinde geleceği belirsizliğini koruyor. Peki, bu teknoloji ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Apple, ekran altı FaceID teknolojisini 2026&#039;ya erteledi

Apple, ekran/gövde oranını artırmak ve yeni teknolojilere geçiş konusunda beklenen adımı atmada gecikti.

Ekran altı FaceID'nin sunulmasıyla birlikte iPhone'larda küçük bir selfie kamera deliği olması bekleniyor, hatta olmayabilir de.

Ünlü analist Ross Young, Apple'ın ekran altı FaceID teknolojisini 2026 yılında tanıtacağını öne sürdü.

Apple, ekran altı FaceID teknolojisini 2026'ya erteledi - 1. Resim

Bu teknolojinin en erken iPhone 18 serisinde yer alması bekleniyor, standart modellerin bu özelliği 2027 yılına kadar alamayacağı tahmin ediliyor.

Apple, son yıllarda yeni özelliklerini önce Pro modellerinde, daha sonra standart modellerinde kullanıyor.

Apple'ın ekran altı FaceID teknolojisinin Android cihazlara göre gecikmiş olması Apple kullanıcılarını endişelendiriyor.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...