Apple en yeni ürünü Vision Pro'yu 2026'ya kadar yenilemeyecek

30 Nisan 2024 00:26 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 00:30

Apple, gelecek yıllarda Vision Pro başlığıyla ilgili beklenmedik bir karar aldı. Mark Gurman'ın açıklamaları, şirketin bu alandaki planlarını açıklığa kavuşturdu. Detaylar haberimizde!

Apple, Mark Gurman'ın verdiği bilgilere göre, en erken 2026'ya kadar Vision Pro'nun yeni bir sürümünü piyasaya sürmeyecek.

Bu karar, şirketin AR/VR alanındaki stratejisini merak konusu haline getirdi.

Gurman'a göre, Vision Pro'nun sonunun böyle olması pek sürpriz olmadı.

Bu karma gerçeklik başlığı, geniş kitlelere hitap etmek yerine daha niş bir kullanıcı kitlesine odaklanmıştı.

Bu durum, ürünün kısa ömürlü olacağını öngörülebilir kılıyordu.

Apple'ın yeni cihazını herkese yayabilme adına farklı bir yol izlemesi bekleniyor.