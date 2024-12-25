Apple, Google'a rakip arama motoru geliştirmeyecek! Sebeplerini şirket yöneticisi açıkladı

25 Aralık 2024 10:09 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:09

Apple'ın akıllı telefon, tablet ve akıllı saat gibi ürünlerden sonra farklı bir alana girerek Google'a rakip bir arama motoru geliştirmeyi planladığı uzun süredir iddia ediliyordu. Ancak bu iddiaları çöpe atan açıklama, Apple'ın Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue'den geldi. Cue, şirketin arama motoru geliştirme planı olmadığını, sebepleriyle birlikte açıkladı.

Apple'ın Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, iPhone üreticisinin Google'a rakip bir arama motoru geliştirmeyi planlamadığını açıkladı. Geçen hafta Washington, D.C.'deki bir ABD federal mahkemesine sunulan bir dosyada Cue, Apple'ın bu fikre karşı çıkmasının şu nedenlere dayandığını söyledi:

"APPLE İÇİN RİSKLİ OLUR"

Bir arama motorunun geliştirilmesi Apple'a milyarlarca dolara mal olacak ve uzun yıllar sürecektir. Bu durum, yatırım parasını ve çalışanları şirketin odaklandığı diğer büyüme alanlarından uzaklaştıracaktır.

Arama motoru sektörü, yapay zeka nedeniyle hızla evriliyor. Bu nedenle Apple'ın bir arama motoru oluşturması ekonomik olarak riskli olur.

"Uygulanabilir" bir arama motoru geliştirmek için Apple'ın hedefli reklam satması gerekecektir, bu ise şirketin "temel işi" değil ve uzun süredir devam eden gizlilik taahhütlerine aykırı.

Apple, başarılı bir arama motoru işi kurmak ve yürütmek için gereken yeterli uzman profesyonellere ve operasyonel altyapıya sahip değil.

Bu yılın başlarında, ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı antitröst davasının bir parçası olarak mahkeme, Google'ın Apple'ın web tarayıcısı Safari'de varsayılan arama motoru olarak belirlenmesini sağlayan anlaşmanın yasa dışı olduğunu ilan etti. Cue, mahkemeden Apple'ın duruşma sırasında kendi tanıklarının ifade vermesini sağlayarak anlaşmayı savunmasına izin vermesini istedi.

GOOGLE'DAN NE KADAR PARA ALIYORLAR?

Cue, "Gelecekte ne tür iş birliklerinin kullanıcılarına en iyi hizmeti verebileceğini yalnızca Apple söyleyebilir. Apple, mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklandı ve bunu gerçekleştirmek için diğer şirketlerle potansiyel ortaklıkları ve düzenlemeleri araştırır" diye konuştu.

Anlaşmanın bir parçası olarak, Google'ın Apple'a sadece 2022 yılında yaklaşık 20 milyar dolar ödediğini açıklayan Cue, iş birliğinin artık devam edememesi halinde, "Apple'ın kullanıcılarının ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet eden ürünleri sunmaya devam etme kabiliyetini engelleyeceğini" savundu.