Apple GPT, 2024 sonlarında iOS 18 ile yayınlanacak

05 May 2024 13:48 - Güncelleme : 05 May 2024 13:51

Apple, iOS 18 ile birlikte Siri ve Safari gibi temel uygulamalarda önemli geliştirmeler sunmayı hedefliyor.

Şirketin bulut tabanlı yapay zeka yerine cihazda yerel bir model kullanacağı belirtiliyor.

Tüm bu yeniliklerin, iOS 18'in 2024 yılı sonunda çıkışı ile iPhone'lara gelmesi bekleniyor.

Verilerin buluta yüklenmesine gerek kalmadan, iPhone cihazlarının gücünden faydalanabilecekleri anlamına geliyor.

iOS 18 ile iPhone'lar, daha akıllı ve daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak kullanıcıların beklentilerini karşılayacak.

Yeni Apple GPT modelinin, özellikle günümüzde halen kullanılan Siri özelliğinden ne farkı olacak, merakla bekleniyor.