Apple hayal kırıklığına uğrattı! Sevilen özellik yeni iPad'de yok

10 May 2024 12:46 - Güncelleme : 10 May 2024 12:48

Apple, 2024 iPad Pro modeliyle birlikte çok istenen bir özelliği kullanıma sundu: iPhone ve Apple Watch'larda gördüğümüz OLED ekran teknolojisini tablete de getirdi.

LCD veya mini LED ekranlarla donatılan önceki iPad modellerine kıyasla, OLED ile daha iyi renk doğruluğu, daha yüksek parlaklık oranı ve değişken yenileme hızı desteğine sahip olmasına rağmen Always on Display (Hep Açık Ekran) özelliği ise eksik.

2024 IPAD PRO'DA 'HEP AÇIK EKRAN' YOK

OLED'in iPad Pro'ya geleceğini iddia eden çeşitli sızıntı kaynakları, Apple'ın Watch Series 5 ve sonraki modelleri ile iPhone 14 Pro ve üzeri modellerinde bulunan bu özelliği de tablete ekleyeceğini öngörüyorlardı. Ancak bu gerçekleşmedi.

OLED panellerdeki her piksel ayrı ayrı aydınlatıldığından ekran, görüntünün siyah alanlarında kullanılmayan pikselleri kapatabiliyor. Bu sayede cihaz, pili tüketmeden sadece saat ve hava durumu gibi bazı temel bilgileri gösterecek şekilde ekranı hep açık tutabiliyor.

Peki OLED iPad Pro'da neden bu özellik yok? Apple'a göre yeni iPad Pro, değişken yenileme hızına sahip. Ancak minimum 1Hz'de çalışabilen LTPO panelli iPhone 14 Pro'nun aksine, iPad'in yenileme hızı 10Hz ile 120Hz arasında değişiyor.

Bu, ekranın sürekli kullanılmadığı durumlarda görüntünün saniyede bir güncellendiği anlamına gelirken, iPad Pro'da statik bir görüntü gösteren ekranın saniyede 10 kez güncellenmesi demek. Apple teorik olarak herhangi bir OLED paneli için "Hep Açık Ekran"ı etkinleştirebilecek olsa da minimum 1Hz yenileme hızını şart koşuyor.

Hatırlatmak gerekirse iPhone 13 Pro'da da 120Hz'e kadar değişken yenileme hızına sahip OLED ekran bulunuyordu. Ancak en düşük hızı 10Hz olduğundan "Hep Açık Ekran"a sahip değildi. Muhtemelen Apple'ın bir sonraki iPad Pro'ya bu özelliği getireceği düşünülüyor.