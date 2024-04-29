Apple HomePod, Türkiye'de 11.999 TL fiyat ile satışa çıkacak

29 Nisan 2024 19:20 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 18:39

Apple, Türkiye'deki ürün kataloğunu genişleterek, ikinci nesil HomePod ve HomePod mini modellerini piyasaya sürme kararı aldı. 10 Mayıs'ta resmi satışa çıkacak olan ürünler, tüketicilere ses kalitesi ve akıllı teknolojiyi bir arada sunacak.

Apple'ın akıllı asistanı Siri ile uyumlu olan HomePod, uzamsal ses ve oda algılama özellikleriyle öne çıkıyor.

Bu kablosuz hoparlör, aynı zamanda ses tanıma ve çevresel ölçümler yapabiliyor.

Türkiye'de satışı olmayan cihazı, Apple artık burada da satma kararı aldı.

Cihaz "gece yarısı" ve "beyaz" renk seçenekleriyle tüketiciye sunulacak.

Satın almak isteyenlerin 11.999 TL gibi bir fiyat ödemesi gerekecek.