Apple HomePod vs HomePod mini: İki hoparlör arasındaki farklar

29 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 18:39

Eğer evinize bir akıllı hoparlör satın almak istiyorsanız ve tercihinizi Apple'dan yana kullanmaya kararlıysanız, bugün hoşunuza gidecek bir haber geldi: iPhone üreticisi, HomePod 2 ve HomePod mini modellerini Türkiye'de resmi olarak satışa sundu.

Geçtiğimiz yıl küresel olarak piyasaya sunulan HomePod 2, 11 bin 999 TL'ye satışa çıkarken, adından da anlaşılacağı üzere boyut olarak daha küçük olan 'mini' modeliyse 3 bin 999 TL'ye sunuldu. Tabii ileride yapılacak zamlarla beraber bu sayılar değişebilir.

Peki hangi HomePod'u alacağınıza karar vermekte zorlanıyor musunuz? Esasen uygun modeli bulmak göründüğünden daha kolay olsa da o aradaki 'mini' ibaresi sizi yanıltabilir. Listemizde her iki modeli de artılarıyla eksileriyle karşılaştırıp satın almanıza yardımcı olan birkaç maddeyi sıraladık.

HOMEPOD - HOMEPOD MINI ÖZELLİK KARŞILAŞTIRMASI

HomePod 2 (2023) HomePod mini Ses Dolby Atmos destekli Uzamsal Ses 360 derece ses Tweeter sayısı 5 2 Woofer 1 x 4 inç 1 sürücü Bağlantı 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Thread, Ultra Genişbant çipi, Matter hub desteği 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Thread, Ultra Genişbant çipi Boyut 168 mm yükseklik, 142 mm genişlik 84,3 mm yükseklik, 97,9 mm genişlik Ağırlık 2,3 kilogram 345 gram Renkler Gece Yarısı, Beyaz Beyaz, Sarı, Turuncu, Mavi, Uzay Grisi Fiyat 11 bin 999 TL 3 bin 999 TL

HOMEPOD'UN SES KALİTESİ DAHA İYİ

Bütün bu özelliklerin ne anlama geldiği konusunda kafanızda bir fikir oluşmadıysa, hemen açıklayalım. Kısa cevap vermek gerekirse; HomePod ile HomePod mini arasındaki en temel farkın 'ses kalitesi' olduğunu söyleyebiliriz. Büyük model daha kaliteli ses veriyor.

HomePod, etkileyici ses kalitesi sunmak için bir araya gelen beş tweeter ve tek bir 4 inç woofer özelliğine sahip. Dolby Atmos ve Spatial Audio'yu da destekliyor. Bu sayede dinlediğiniz her şeyi daha net, berrak ve kaliteli bir şekilde duyabiliyorsunuz.

Bu sadece HomePod'u tek başına bir hoparlör olarak kullanırken geçerli. Bununla birlikte hem HomePod hem de HomePod mini, stereo bir deneyim oluşturmak için aynı model ikinci bir hoparlörle eşleştirilebiliyor.

Hatta iki hoparlörü eşleştirip Apple TV'nizin varsayılan çıkışı olarak kullanarak soundbar benzeri bir deneyim yaşayabilirsiniz. Apple TV 4K'nız varsa HomePod'u ve HomePod mini'yi TV'ye bağlı diğer aygıtlar için eARC varsayılan çıkışı olarak kullanabilirsiniz.

BÜYÜKLÜK SESİN YAYILMASINDA DA ETKİLİ

HomePod'un üstün olduğu tek konu ses kalitesi değil, aynı zamanda sesi daha fazla alana ulaştırabiliyor. Tabii ki bunu, boyutunun da getirdiği daha büyük sürücüsüne borçlu. Tavsiye olarak, parti gibi bir çoklu organizasyonda kullanmayı düşünüyorsanız HomePod sizin için daha mantıklı olabilir.

HOMEPOD 2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ses Teknolojisi:

4 inç yüksek gezinimli woofer

Her biri kendi neodimyum mıknatısına sahip beşli korna tweeter dizilimi

Otomatik bas düzeltme için düşük frekanslı dahili kalibrasyon mikrofonu

Gerçek zamanlı ayarlama için sistem algılamalı gelişmiş bilişimsel ses

Oda algılama

Müzik ve videolar için Dolby Atmos destekli Uzamsal Ses

Uzak alan özellikli Siri için dört mikrofonlu tasarım

Duman ve karbon monoksit alarm sesleri için Ses Tanıma

AirPlay ile birden fazla odada ses çalma

Stereo çifti özellikli

Dokunmatik Kontroller:

Tek dokunma: Oynatma/duraklatma

Çift dokunma: Bir sonrakine atlama

Üç kez dokunma: Bir öncekine dönme

Basılı tutma: Siri

Artı veya eksi işaretleriyle ses yükseltme/azaltma

Sensörler:

Sıcaklık ve nem sensörü

İvmeölçer

Kablosuz Bağlantı:

802.11n Wi-Fi

Kolay konuk erişimi için eşler arası keşif

Bluetooth 5.0

Thread ağ teknolojisi

Aygıt yakınlığı özellikleri için Ultra Geniş Bant çipi

Elektrik ve çevre gereksinimleri:

Hat gerilimi: 100 V - 240 V AC

Frekans: 50 Hz - 60 Hz

Çalışma sıcaklığı: 0 ila 35 °C

Bağıl nem: yüzde 5 ila yüzde 90, yoğuşmasız

Çalışma yüksekliği: 3.000 metreye kadar test edildi (kaynak: Apple Türkiye)

PEKİ YA HOMEPOD MINI KİMLER İÇİN?

Kısa cevap: HomePod'daki özelliklere ihtiyacınız yoksa ve uygun fiyatlı bir Apple akıllı hoparlör arıyorsanız, HomePod mini'yi tercih etmelisiniz.

Akıllı hoparlörler evde bulundurmak için oldukça kullanışlıdır. Hava durumunu sorabilirsiniz, merak ettiğini bir konu hakkında bilgi alabilirsiniz (Uludağ'ın yüksekliği gibi) veya yemek pişirirken ya da sabahları hazırlanırken bir kenarda ses olsun diye müzik/sesli kitap açmak için kullanabilirsiniz.

Eğer bir akıllı hoparlörden beklentiniz, bu minvalde çok basit şeylerse HomePod mini ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Düşünün ki bir HomePod parasına üç tane HomePod mini satın alabiliyorsunuz.

MINI'NİN SES KALİTESİ HİÇ FENA DEĞİL

Yukarıda HomePod'un ses kalitesi bakımından daha üstün olduğundan bahsetmiştik. Fakat bu sizi yanıltmasın, yapılan incelemelere göre HomePod mini de hiç fena bir ses kalitesi sunmuyor. Şöyle bir senaryo kurabiliriz:

Diyelim ki üç tane HomePod mini satın aldınız. Bir tanesini televizyonunuzun ses çıkışı olarak kullanabilir, diğerini iş yerinizde müzik dinlemek için ayarlayabilir, sonuncusunu da hava durumu hakkında bilgi almak gibi temel işlerde kullanabilirsiniz. Evet bütün bunlar HomePod'da daha iyi olabilir, ancak mini de sizi pişman etmeyecektir.

HOMEPOD MINI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ses Teknolojisi:

Derin bas ve berrak tiz frekanslar sunan full-range sürücü ve çift pasif radyatör

360 derecelik bir ses alanı oluşturan özel akustik frekans yönlendiricisi

Sesi geçiren kumaş

Gerçek zamanlı ayarlama için bilişimsel ses

Uzak alan özellikli Siri için dört mikrofonlu tasarım

Duman ve karbon monoksit alarm sesleri için Ses Tanıma

AirPlay ile birden fazla odada ses çalma

Stereo çifti özellikli

Dokunmatik Kontroller:

Tek dokunma: Oynatma/duraklatma

Çift dokunma: Bir sonrakine atlama

Üç kez dokunma: Bir öncekine dönme

Basılı tutma: Siri

Artı veya eksi işaretleriyle ses yükseltme/azaltma

Sensörler:

Sıcaklık ve nem

Kablosuz Bağlantı:

802.11n Wi-Fi

Kolay konuk erişimi için eşler arası keşif

Bluetooth 5.0

Thread ağ teknolojisi

Aygıt yakınlığı özellikleri için Ultra Geniş Bant çipi

Elektrik ve çevre gereksinimleri:

Hat gerilimi: 20 W güç adaptörü için 100 V - 240 V AC

Frekans: 50 Hz - 60 Hz

Çalışma sıcaklığı: 0 ila 35 °C

Bağıl nem: yüzde 5 ila yüzde 90, yoğuşmasız

Çalışma yüksekliği: 3.000 metreye kadar test edildi (kaynak: Apple Türkiye)

APPLE HOMEPOD HANGİ CİHAZLARLA UYUMLU?

Apple Türkiye'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, HomePod iPhone, iPad ve iPod touch modelleriyle uyumluluk sunuyor. Tam liste şu şekilde:

iPhone:

iPhone 15 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone 12 serisi

iPhone 11 serisi

iPhone X S serisi

iPhone 8 serisi

iPhone 7 serisi

iPhone 6s serisi

iPhone SE serisi

iPad ve iPod touch