Apple HomePod vs HomePod mini: İki hoparlör arasındaki farklar
Apple'ın yeni satışa çıkan akıllı hoparlörlü HomePod ve HomePod mini arasındaki farkları derledik. Hangisini satın alacağınıza bir türlü karar veremediyseniz, bu içeriğimiz tam size göre.
Eğer evinize bir akıllı hoparlör satın almak istiyorsanız ve tercihinizi Apple'dan yana kullanmaya kararlıysanız, bugün hoşunuza gidecek bir haber geldi: iPhone üreticisi, HomePod 2 ve HomePod mini modellerini Türkiye'de resmi olarak satışa sundu.
Geçtiğimiz yıl küresel olarak piyasaya sunulan HomePod 2, 11 bin 999 TL'ye satışa çıkarken, adından da anlaşılacağı üzere boyut olarak daha küçük olan 'mini' modeliyse 3 bin 999 TL'ye sunuldu. Tabii ileride yapılacak zamlarla beraber bu sayılar değişebilir.
Peki hangi HomePod'u alacağınıza karar vermekte zorlanıyor musunuz? Esasen uygun modeli bulmak göründüğünden daha kolay olsa da o aradaki 'mini' ibaresi sizi yanıltabilir. Listemizde her iki modeli de artılarıyla eksileriyle karşılaştırıp satın almanıza yardımcı olan birkaç maddeyi sıraladık.
HOMEPOD - HOMEPOD MINI ÖZELLİK KARŞILAŞTIRMASI
|HomePod 2 (2023)
|HomePod mini
|Ses
|Dolby Atmos destekli Uzamsal Ses
|360 derece ses
|Tweeter sayısı
|5
|2
|Woofer
|1 x 4 inç
|1 sürücü
|Bağlantı
|802.11n Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Thread, Ultra Genişbant çipi, Matter hub desteği
|802.11n Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Thread, Ultra Genişbant çipi
|Boyut
|168 mm yükseklik, 142 mm genişlik
|84,3 mm yükseklik, 97,9 mm genişlik
|Ağırlık
|2,3 kilogram
|345 gram
|Renkler
|Gece Yarısı, Beyaz
|Beyaz, Sarı, Turuncu, Mavi, Uzay Grisi
|Fiyat
|11 bin 999 TL
|3 bin 999 TL
HOMEPOD'UN SES KALİTESİ DAHA İYİ
Bütün bu özelliklerin ne anlama geldiği konusunda kafanızda bir fikir oluşmadıysa, hemen açıklayalım. Kısa cevap vermek gerekirse; HomePod ile HomePod mini arasındaki en temel farkın 'ses kalitesi' olduğunu söyleyebiliriz. Büyük model daha kaliteli ses veriyor.
HomePod, etkileyici ses kalitesi sunmak için bir araya gelen beş tweeter ve tek bir 4 inç woofer özelliğine sahip. Dolby Atmos ve Spatial Audio'yu da destekliyor. Bu sayede dinlediğiniz her şeyi daha net, berrak ve kaliteli bir şekilde duyabiliyorsunuz.
Bu sadece HomePod'u tek başına bir hoparlör olarak kullanırken geçerli. Bununla birlikte hem HomePod hem de HomePod mini, stereo bir deneyim oluşturmak için aynı model ikinci bir hoparlörle eşleştirilebiliyor.
Hatta iki hoparlörü eşleştirip Apple TV'nizin varsayılan çıkışı olarak kullanarak soundbar benzeri bir deneyim yaşayabilirsiniz. Apple TV 4K'nız varsa HomePod'u ve HomePod mini'yi TV'ye bağlı diğer aygıtlar için eARC varsayılan çıkışı olarak kullanabilirsiniz.
BÜYÜKLÜK SESİN YAYILMASINDA DA ETKİLİ
HomePod'un üstün olduğu tek konu ses kalitesi değil, aynı zamanda sesi daha fazla alana ulaştırabiliyor. Tabii ki bunu, boyutunun da getirdiği daha büyük sürücüsüne borçlu. Tavsiye olarak, parti gibi bir çoklu organizasyonda kullanmayı düşünüyorsanız HomePod sizin için daha mantıklı olabilir.
HOMEPOD 2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ses Teknolojisi:
- 4 inç yüksek gezinimli woofer
- Her biri kendi neodimyum mıknatısına sahip beşli korna tweeter dizilimi
- Otomatik bas düzeltme için düşük frekanslı dahili kalibrasyon mikrofonu
- Gerçek zamanlı ayarlama için sistem algılamalı gelişmiş bilişimsel ses
- Oda algılama
- Müzik ve videolar için Dolby Atmos destekli Uzamsal Ses
- Uzak alan özellikli Siri için dört mikrofonlu tasarım
- Duman ve karbon monoksit alarm sesleri için Ses Tanıma
- AirPlay ile birden fazla odada ses çalma
- Stereo çifti özellikli
Dokunmatik Kontroller:
- Tek dokunma: Oynatma/duraklatma
- Çift dokunma: Bir sonrakine atlama
- Üç kez dokunma: Bir öncekine dönme
- Basılı tutma: Siri
- Artı veya eksi işaretleriyle ses yükseltme/azaltma
Sensörler:
- Sıcaklık ve nem sensörü
- İvmeölçer
Kablosuz Bağlantı:
- 802.11n Wi-Fi
- Kolay konuk erişimi için eşler arası keşif
- Bluetooth 5.0
- Thread ağ teknolojisi
- Aygıt yakınlığı özellikleri için Ultra Geniş Bant çipi
Elektrik ve çevre gereksinimleri:
- Hat gerilimi: 100 V - 240 V AC
- Frekans: 50 Hz - 60 Hz
- Çalışma sıcaklığı: 0 ila 35 °C
- Bağıl nem: yüzde 5 ila yüzde 90, yoğuşmasız
- Çalışma yüksekliği: 3.000 metreye kadar test edildi (kaynak: Apple Türkiye)
PEKİ YA HOMEPOD MINI KİMLER İÇİN?
Kısa cevap: HomePod'daki özelliklere ihtiyacınız yoksa ve uygun fiyatlı bir Apple akıllı hoparlör arıyorsanız, HomePod mini'yi tercih etmelisiniz.
Akıllı hoparlörler evde bulundurmak için oldukça kullanışlıdır. Hava durumunu sorabilirsiniz, merak ettiğini bir konu hakkında bilgi alabilirsiniz (Uludağ'ın yüksekliği gibi) veya yemek pişirirken ya da sabahları hazırlanırken bir kenarda ses olsun diye müzik/sesli kitap açmak için kullanabilirsiniz.
Eğer bir akıllı hoparlörden beklentiniz, bu minvalde çok basit şeylerse HomePod mini ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Düşünün ki bir HomePod parasına üç tane HomePod mini satın alabiliyorsunuz.
MINI'NİN SES KALİTESİ HİÇ FENA DEĞİL
Yukarıda HomePod'un ses kalitesi bakımından daha üstün olduğundan bahsetmiştik. Fakat bu sizi yanıltmasın, yapılan incelemelere göre HomePod mini de hiç fena bir ses kalitesi sunmuyor. Şöyle bir senaryo kurabiliriz:
Diyelim ki üç tane HomePod mini satın aldınız. Bir tanesini televizyonunuzun ses çıkışı olarak kullanabilir, diğerini iş yerinizde müzik dinlemek için ayarlayabilir, sonuncusunu da hava durumu hakkında bilgi almak gibi temel işlerde kullanabilirsiniz. Evet bütün bunlar HomePod'da daha iyi olabilir, ancak mini de sizi pişman etmeyecektir.
HOMEPOD MINI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ses Teknolojisi:
- Derin bas ve berrak tiz frekanslar sunan full-range sürücü ve çift pasif radyatör
- 360 derecelik bir ses alanı oluşturan özel akustik frekans yönlendiricisi
- Sesi geçiren kumaş
- Gerçek zamanlı ayarlama için bilişimsel ses
- Uzak alan özellikli Siri için dört mikrofonlu tasarım
- Duman ve karbon monoksit alarm sesleri için Ses Tanıma
- AirPlay ile birden fazla odada ses çalma
- Stereo çifti özellikli
Dokunmatik Kontroller:
- Tek dokunma: Oynatma/duraklatma
- Çift dokunma: Bir sonrakine atlama
- Üç kez dokunma: Bir öncekine dönme
- Basılı tutma: Siri
- Artı veya eksi işaretleriyle ses yükseltme/azaltma
Sensörler:
- Sıcaklık ve nem
Kablosuz Bağlantı:
- 802.11n Wi-Fi
- Kolay konuk erişimi için eşler arası keşif
- Bluetooth 5.0
- Thread ağ teknolojisi
- Aygıt yakınlığı özellikleri için Ultra Geniş Bant çipi
Elektrik ve çevre gereksinimleri:
- Hat gerilimi: 20 W güç adaptörü için 100 V - 240 V AC
- Frekans: 50 Hz - 60 Hz
- Çalışma sıcaklığı: 0 ila 35 °C
- Bağıl nem: yüzde 5 ila yüzde 90, yoğuşmasız
- Çalışma yüksekliği: 3.000 metreye kadar test edildi (kaynak: Apple Türkiye)
APPLE HOMEPOD HANGİ CİHAZLARLA UYUMLU?
Apple Türkiye'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, HomePod iPhone, iPad ve iPod touch modelleriyle uyumluluk sunuyor. Tam liste şu şekilde:
iPhone:
- iPhone 15 serisi
- iPhone 14 serisi
- iPhone 13 serisi
- iPhone 12 serisi
- iPhone 11 serisi
- iPhone XS serisi
- iPhone 8 serisi
- iPhone 7 serisi
- iPhone 6s serisi
- iPhone SE serisi
iPad ve iPod touch
- 12.9 inç iPad Pro
- 11 inç iPad Pro
- 10.5 inç iPad Pro
- 9.7 inç iPad Pro
- iPad Air 2
- iPad mini 4
- iPad (5. Nesil ve üzeri)
- iPad Air (3, 4, 5. Nesil)
- iPad mini (5 ve 6. Nesil)
- iPod touch (7. Nesil)