Apple için zor günler başladı! Çin'de yabancı telefon satışları %47 düştü

05 Ocak 2025 14:04 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 14:04

Çin'deki yabancı telefon satışları Kasım ayında %47 oranında düştü. Bu, Apple için zorlu bir dönemin başladığını gösteriyor. Yerli rakiplerin artan rekabeti, Apple'ın Çin pazarındaki hakimiyetini tehdit ediyor.

Çin​'de yabancı telefon markalarının satışları, Kasım ayında büyük bir düşüş yaşadı. Resmi verilere göre, bu durum Apple​ için daha da zor bir sürecin habercisi. Çin'de Kasım ayında yabancı telefon sevkiyatları 3.04 milyon adede geriledi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %47, geçen yılın Ekim ayına göre ise %51'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Bu veriler, Çin'deki en büyük uluslararası telefon üreticisi olan Apple'a baskı yapıldığını gösteriyor. Apple, Çin'deki yabancı telefon pazarında büyük bir paya sahip olsa da, rakipleri Samsung​ gibi markalar oldukça küçük bir pazar payı oluşturuyor. Yine de, bu düşüş, Apple için Çin pazarında büyük bir tehdit oluşturuyor.

DÜNYANIN AÇIK ARA EN BÜYÜK TELEFON PAZARI

Çin, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olma özelliğini taşıyor. Ancak, yerli markalar rekabeti kızıştırıyor. Örneğin, Huawei​, ABD yaptırımları nedeniyle zorluklar yaşamıştı, ancak 2023'ün sonlarına doğru hızlı bir yükselişe geçti. Şirket, Çin'deki yerli alıcılar arasında oldukça popüler olan yüksek özellikli akıllı telefonlar piyasaya sürdü.

HUAWEI HIZLA BÜYÜYOR

Huawei'nin büyümesi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde Apple'ı geride bırakacak kadar hızlıydı. Verilere göre, Huawei'nin yükselmesi, Apple'ın Çin'deki pazarındaki zayıflığını daha da belirgin hale getirdi. Apple, iPhone 16 serisiyle bu durumu tersine çevirmeyi umuyor. Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 16, Apple'ın yapay zeka yazılımı Apple Intelligence ile birlikte geldi.

Ancak, Apple Intelligence şu anda Çin'de kullanılamıyor. Çin'deki karmaşık yapay zeka düzenlemeleri nedeniyle bu yazılım henüz burada aktif değil. Öte yandan, Apple'ın yerli rakipleri, şu anda cihazlarında kullanılabilen kendi yapay zeka özelliklerini tanıtmaya başladı.

Apple için Çin, büyük bir öneme sahip. Şirketin CEO'su Tim Cook, geçen yıl birden fazla kez Çin’i ziyaret etti. Burada yerel firmalarla işbirlikleri kurarak Apple Intelligence için destek aradı. iPhone 16'ya olan ilgiyi artırmak isteyen Apple, Cumartesi günü Çin Yeni Yılı tatili kapsamında bu model için indirimler yapacak.