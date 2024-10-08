Apple, iCloud'a 9 yeni özellik ekledi: İşte güncellemenin detayları

08 Ekim 2024 15:58 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:58

Apple, ekim ayında iCloud.com'a 9 yeni özellik ekleyerek kullanıcılara koyu mod desteği, kişiselleştirilebilir arka planlar ve gelişmiş dosya paylaşımı gibi önemli yenilikler sundu. İşte yeni güncellemenin detayları.

Son haftalarda Apple​, iPhone 16​'nın piyasaya sürülmesi ve iOS 18​ güncellemesinin çıkışıyla teknoloji dünyasında gündemi meşgul ederken beklenmedik bir adım daha attı. Ekim ayı itibarıyla iCloud​.com web sitesine 9 yeni özellik eklenmiş durumda. İşte yeni güncelleme hakkında detaylar.

ICLOUD.COM İÇİN KOYU MOD VE KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR ARKA PLAN

Artık iCloud.com, kullanmakta olduğunuz cihazın Light Mode (Aydınlık Mod) veya Dark Mode (Koyu Mod) ayarlarına otomatik olarak uyum sağlayacak. Ek olarak kullanıcılar, ana sayfadaki renk seçenekleri arasından istediklerini seçebilecek. Yeni bir arka plan ayarlamak isteyenler, ana sayfanın en altına gidip "Ana Sayfayı Özelleştir" seçeneğine tıklayarak sayfayı kişiselleştirebilecek.

HİCRİ TAKVİM DESTEĞİ GELDİ

MacRumors sitesinin aktardığına göre, ekim güncellemesiyle iCloud.com'a "Hicri takvim" desteği eklendi. Ayrıca Apple, uygulama genelindeki tasarımda yapılan güncellemeler ile daha sade ve kullanıcı dostu bir tasarım sunmaya odaklandı.

PAYLAŞILAN DOSYALARA HIZLI ERİŞİM

Dosya paylaşımı yapan kullanıcılar için yeni "Paylaşılan Görünüm" sekmesi sunuluyor. Bu özellik, sizinle paylaşılan tüm dosyaları tek bir yerden görmenize olanak tanıyor. Fotoğraflarla çalışan kullanıcılar için ise önemli bir yenilik var: Artık fotoğrafların tarihini, saatini ve konumunu kolayca değiştirebiliyorsunuz.

Bununla birlikte de ana sayfanızdaki Fotoğraflar kutucuğunda belirli albümleri görüntüleme özelliği de güncelleme ile kullanıcılara sunulmuş durumda.

NOTLAR VE HATIRLATMALAR DAHA KOLAY ERİŞİLEBİLİYOR

iCloud.com'daki bir diğer önemli yenilik, Notlar ve Hatırlatmalar uygulamalarına eklenen geliştirmeler oldu. Kullanıcılar artık önemli notlarını sabitleyerek kolayca ulaşabilecekleri bir yerde tutabilecek. Ayrıca hatırlatma listeleri oluşturma ve tekrar eden hatırlatmaları tamamlama seçenekleri de artık daha organize bir şekilde yönetilebilecek.