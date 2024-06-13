Apple ile ChatGPT ortaklığında şaşırtan 'ücret' detayı

13 Haziran 2024 10:38 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:38

YKS'de yapay zekalı kopya çekerken enselenmişti! 2 yıl tüm sınavlardan veto yedi

YKS'de yapay zekalı kopya çekerken enselenmişti! 2 yıl tüm sınavlardan veto yedi

Teknoloji devi Apple, pazartesi günü düzenlediği etkinlikte iOS 18'e ChatGPT'yi getirmek için OpenAI ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Apple ve OpenAI anlaşmanın maddi boyutunu kamuya açık şekilde paylaşmasa da Bloomberg'in yeni raporu sır perdesini araladı.

Mark Gurman, Apple ve OpenAI arasındaki iş birliğinin "en azından başlangıçta, iki taraf için de anlamlı bir gelir oluşturmasının beklenmediğini" söyledi. Bu nedenle Apple'ın OpenAI'a ödeme yapmadığı, OpenAI'ın da Apple'a ödeme yapmadığı belirtildi.

APPLE'A GÖRE PARADAN DAHA ÖNEMLİ OLAN ŞEY

Apple'ın, OpenAI'ın markasını ve ChatGPT sistemini yüz milyonlarca cihaza taşımanın paradan daha değerli olduğuna inandığını iddia eden Gurman, şöyle dedi:

"Anlaşma şartları özel olduğu için kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, Apple'ın bu ortaklık kapsamında OpenAI'a ödeme yapmadığını belirtti. Bunun yerine, Apple bu düzenlemeyle OpenAI'ın markasını ve teknolojisini yüz milyonlarca cihazına getirmenin, parasal ödemelerden daha büyük ya da eşit değerde olduğuna inanıyor."

CHATGPT, APPLE'DA ÜCRETSİZ OLACAK

iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'da ChatGPT entegrasyonu, katılmayı seçen kullanıcılar için ücretsiz olacak. ChatGPT Plus aboneleri, ek özelliklerin kilidini açmak için hesaplarına giriş yapabilecekler.

Şu anda, OpenAI'ın iOS için bağımsız ChatGPT uygulaması, Apple'ın uygulama içi satın alma sistemi aracılığıyla ChatGPT Plus için ödeme yapmayı destekliyor ve Apple bu aboneliklerden yüzde 15-30 arasında bir pay alıyor.