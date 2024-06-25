Apple ile Meta, 'yapay zeka' konusunda anlaşamadı: Sebebi şaşırtmadı

25 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:27

Apple ile Meta'nın 'yapay zeka' konusunda görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ortaya çıktı. Bloomberg'in aktardığına göre iPhone üreticisi, Facebook'un ana şirketi tarafından geliştirilen "Llama" isimli yapay zeka modelini iOS'a entegre etmeyecek.

Geçtiğimiz günlerde The Wall Street Journal, Apple ve Meta'nın, Facebook'un OpenAI GPT rakibi büyük dil modeli Llama'yı Apple Intelligence'ın bir parçası olarak iOS 18'e entegre etme konusunda aktif görüşmelerde bulunduğunu öne sürdü.

APPLE YAPAY ZEKA KONUSUNDA META'YA GÜVENMİYOR

Teknoloji devinin Google ile Gemini için ve Anthropic ile de Claude için masaya oturduğu aktarılıyor. Ancak Meta tarafındaki görüşmelerin ise, Apple'ın "bu şirketin gizlilik uygulamalarını yeterince sıkı görmediği" gerekçesiyle sonuçsuz kaldığı öne sürülüyor.

Apple, 'Apple Intelligence'ı tanıttığı WWDC 2024 etkinliğinde, kullanıcılara bu özellik kapsamında istedikleri yapay zeka uygulamasını seçme özgürlüğü tanıyacağını söylemişti. Kullanıcılara sunulan ilk sohbet botu ise ChatGPT oldu.

Apple, kullanıcı gizliliği ve güvenliğine takık bir firma olduğu için görüştüğü şirketleri bu konuda ince eleyip sık dokuyor. Görünüşe göre Meta, Apple'ın standartlarını karşılayamamış.

APPLE INTELLIGENCE AVRUPA'YA GEÇ GELECEK

Öte yandan Apple Intelligence, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamındaki "düzenleyici belirsizlikler" nedeniyle AB'ye geç gelecek.

Şirket yaptığı açıklamada, DMA'nın bazı gerekliliklerinin kullanıcı gizliliği ve veri güvenliğini riske atacak şekilde Apple ürünlerinin bütünlüğünü tehlikeye düşürebileceğinden endişe duyduğunu aktardı.

iPhone yansıtma, SharePlay ekran paylaşımı iyileştirmeleri ve Apple Intelligence olmak üzere üç yeni özelliğin Avrupa'daki kullanıcılara sunulması belirsiz bir tarihe kadar ertelendi.