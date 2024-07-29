Apple Intelligence bekleyenlere kötü haber! iPhone'a yapay zeka yetişmedi

29 Temmuz 2024 09:15 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:15

Apple'ın iPhone, iPad ve Mac cihazları için "kişisel bir asistan" olarak tanımladığı yapay zeka özellik paketi Apple Intelligence çıkış tarihini ertelediği iddia edildi.

Apple'ın planları hakkında bilgi sahibi olan Mark Gurman'a göre, şirket artık Apple Intelligence'ı iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'nın piyasaya sürülmesinden birkaç hafta sonra ekim ayında iOS 18.1 güncellemesi ile sunmaya başlamayı planlıyor.

Bu da Apple Intelligence'ın artık yeni yazılım güncellemelerinin ilk lansmanından fiilen ayrılacağı anlamına geliyor. Gecikmenin nedeninin Apple Intelligence özelliklerinin kararlılığına ilişkin endişeler ve geliştiricilerin yeterli test süresine sahip olma ihtiyacı olduğu söyleniyor.

APPLE INTELLIGENCE NE ZAMAN GELECEK?

Apple Intelligence, iOS 18.1 ve iPadOS 18.1'in ilk betalarıyla birlikte önümüzdeki hafta ilk kez yazılım geliştiricilerin kullanımına sunulacak.

Gurman, Apple Intelligence için yeni sürüm stratejisinin, iPhone 16 serisinin muhtemelen Apple Intelligence özellikleri olmadan piyasaya sürüleceği ve daha sonraki bir tarihte bunları elde etmek için bir yazılım güncellemesi gerektireceği anlamına geldiğini belirtiyor. Şirketin şu anda iOS 18.0'ın geliştirilmesinin temmuz ayı sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediği söyleniyor.

Apple Intelligence iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 ile gelse bile, soruları yanıtlamak için aygıttaki verileri kullanan ve kullanıcının ekranında ne olduğunu anlayan Siri'nin yeni sürümü gibi özelliklerin 2025'in ilk yarısında gelmesi bekleniyor.

APPLE INTELLIGENCE HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Apple Intelligence, en az A17 Pro işlemciye sahip iPhone modellerinde ve M serisi işlemcilere sahip Mac ve iPad modellerinde çalışabiliyor. Yapay zekanın kullanılabileceği cihazların tam listesi ise şöyle: