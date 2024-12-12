Apple Intelligence dört ülkede kullanıma açıldı: Türkçe desteği ne zaman gelecek?

12 Aralık 2024 16:59 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:00

Apple, iOS 18.2, iPadOS 18.2 ve macOS Sequoia 15.2 güncellemeleriyle Apple Intelligence platformunu Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da yerel İngilizce desteğiyle kullanıma sundu. Peki Apple Intelligence Türkçe (Türkiye) desteği ne zaman gelecek?

Teknoloji devi Apple, iOS 18.2, iPadOS 18.2 ve macOS Sequoia 15.2 güncellemelerini, altı haftadan uzun süren beta testlerinin ardından 11 Aralık (dün) itibarıyla kullanıma sundu. Bu yazılım güncellemeleri, Apple Intelligence platformunu Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da yerel İngilizce desteğiyle kullanıma sundu.

APPLE İNTELLİGENCE UYUMLU CİHAZLAR

Bugüne kadar Apple Intelligence'ı kullanmak, iPhone'un cihaz ve Siri dilini ABD İngilizcesi olarak ayarlamayı gerektiriyordu. Bu arada Apple Intelligence şu anda iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, tüm iPhone 16 modelleri, M serisi çipe sahip tüm Mac'ler, M serisi çipe sahip tüm iPad'ler ve A17 Pro çipli en yeni iPad mini modeli ile uyumlu.

APPLE İNTELLİGENCE ÖZELLİKLERİ

iPhone'da ilk Apple Intelligence özellikleri, "ABD İngilizcesi" üzerinden iOS 18.1 güncellemesi kapsamında tanıtılmıştı. Bu özellikler arasında metin özetleme ve düzenleme araçları, Mesajlar ve Mail uygulamalarında önerilen yanıtlar, bildirim özetleri ve daha fazlası yer alıyordu.

iOS 18.2 güncellemesi ile Genmojiyle özel emoji oluşturma, Image Playground ile görsel üretimi, Siri için ChatGPT entegrasyonu gibi yeni Apple Intelligence özellikleri kullanıma sunuldu. Ek olarak Kamera Denetimi düğmesiyle çevrenizdeki gerçek dünya nesnelerini hızlıca tanımlamanızı sağlayan Görsel Zeka özelliği ise sadece iPhone 16 modellerine özel olarak sunuldu.

2025 YILINDA YENİ DİL SEÇENEKLERİ EKLENECEK

Apple Intelligence, İngilizce (Hindistan), İngilizce (Singapur), Fransızca, Almanca, İtalyanca, Çince, Japonca, Korece, Portekizce, İspanyolca ve Vietnamca desteğinin 2025 yılı boyunca kullanıma sunulmasıyla genişlemeye devam edecek. Ve muhtemelen nisan ayındaki iOS 18.4'ün bir parçası olarak, ekran farkındalığı ve Siri için daha derin uygulama başına kontroller gibi daha fazla özellik önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek.

Takvim yaprakları 2026'yı gösterdiğinde ise iOS 19.4 güncellemesiyle ile Siri'nin ChatGPT gibi daha konuşkan hale gelecek şekilde büyük bir güncellemesi alması bekleniyor.

APPLE İNTELLİNGECE TÜRKÇE NE ZAMAN GELECEK?

Apple Intelligence, Türkçe desteği sunmuyor ve Türkiye'de resmi olarak kullanıma açılmadı. İşin kötü tarafı, Türkiye'deki iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarının beklemesi gereken bir tarih de yok. Apple tarafı, yapay zeka konusunda Türk kullanıcılara "üç maymunu" oynamaya devam ediyor.