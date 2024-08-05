Apple Intelligence ertelendi, iPhone 16'nın da akıbeti belli oldu

05 Ağustos 2024 17:03 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 17:04

Apple Intelligence'ın iOS 18'in ilk genel sürümünde yer almayacak olmasına rağmen Apple'ın iPhone 16 serisini bu yıl geciktirmeyeceği ve eylül ayı içerisinde piyasaya süreceği öğrenildi.

Bloomberg'den Mark Gurman, en son Power On bülteninde yazdığı yazıda, kaynaklarının kendisine iPhone lansmanının geçen yılla aynı zamanda gerçekleşeceğini söylediğini belirtti ve iPhone 16'nın çıkış tarihi olarak da 10 Eylül Salı gününe işaret etti.

IPHONE 16, IOS 18 İLE BİRLİKTE PİYASAYA ÇIKACAK

Yeni iPhone serisi, Apple'ın en son işletim sistemi iOS 18 ile birlikte piyasaya sürülecek. Ancak kullanıcılar, Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özelliklerini hemen kullanamayacak. Bu özellikler ise iOS 18.1 güncellemesiyle ekim ayında kullanıma sunulacak.

Apple ve yatırımcıları, özellikle mevcut iPhone 15 serisinde yalnızca Pro modelleri yeni özellikleri çalıştırabildiğinden, Apple Intelligence'ın yeni ve yükseltme yapan iPhone müşterilerini çekecek önemli bir cazibe merkezi olacağına güveniyor.

Şirketin, iPhone 16 serisinin lansmanını sırf Apple Intelligence'ın kullanıma sunulmasıyla aynı zamana denk getirebilmek amacıyla erteleme ihtimali tartışılıyordu. Ancak Mark Gurman, böyle bir şeyin olmayacağını öne sürdü.

APPLE, 2011'DE IPHONE TANITIMINI ERTELEMİŞTİ

Gurman, iPhone'un 2011'deki lansmanı öncesinde Apple'ın, o dönemde yeni hizmetleri olan iCloud ve Siri'nin kullanılabilirliği ile uyumlu hale getirmek için cihazın piyasaya sürülmesini hazirandan ekim ayına ertelediğini hatırlattı. Ancak, bu yıl Apple Intelligence'ın gecikmesinin Apple'ın iPhone 16 çıkış tarihini değiştirmesini gerektirecek kadar büyük bir sorun olduğunu düşünmüyor.

IOS 18.1 İLE GELECEK YENİLİKLER

iOS 18.1 beta sürümünde, metinleri düzeltmek, yeniden yazmak ve özetlemek için Yazma Araçları, Siri'ye Yaz ile yeni bir Siri arayüzü, e-postaları özetleme ve Akıllı Yanıt gibi Mail ve Mesajlar uygulamalarında iyileştirmeler, telefon görüşmesi kaydı ve ses transkripsiyonu gibi özellikler bulunuyor.

Apple'ın daha sonraki bir tarihte sunmayı planladığı daha önemli ve ilgi çekici Apple Intelligence özelliklerinden bazıları arasında Image Playground, Genmoji, Siri ile ChatGPT entegrasyonu, öncelikli bildirimler ve diğer bazı eklemeler yer alıyor.