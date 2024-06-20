Apple Intelligence için iPhone 15 Pro şartı olmasının sebebi açıklandı

20 Haziran 2024 09:14 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:18

Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia ile iPhone, iPad ve Mac'te kullanıcı deneyimini geliştirmek için cihaz içinde çalışan ve büyük dil modellerini (LLM) kullanan 'Apple Intelligence' adlı yeni bir kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimini sunuyor.

Bu yeni yapay zeka özelliklerinin çalışması için Apple'ın en yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri gerekirken, yalnızca M1 veya sonraki çiplere sahip Mac'ler ve iPad'ler Apple Intelligence'ı destekleyecek.

Birçok kullanıcı neden diğer iPhone'ların desteklenmediğini merak ediyor. Apple'ın yapay zeka/makine öğrenimi başkanı John Giannandrea, pazarlama şefi Greg Joswiak ve yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi'ye bu soru yöneltildi.

"BÜYÜK DİL MODELLERİ HESAPLAMA AÇISINDAN PAHALI"

LLM'lerin hesaplama açısından "pahalı" olduğunu belirten Giannandrea, bu nedenle cihazın bant genişliği ve Apple Neural Engine'in boyutu gibi kriterlere dikkat ettiklerini söylüyor.

Giannandrea "Teorik olarak bu modeller çok eski bir cihazda çalışabilir, ancak o kadar yavaş olur ki kullanışlı olmaz" diye de ekliyor.

"YANİ BU BİR PAZARLAMA STRATEJİSİ DEĞİL Mİ?"

Apple'ın bu kararı yeni iPhone'ları satmak için uyguladığı bir pazarlama stratejisi olup olmadığı sorusuna ise Joswiak, "Hayır öyle değil. Öyle olsaydı sadece yeni iPad'lerimizi ve Mac'lerimizi destekleyecek kadar akıllı olurduk değil mi?" diye cevap veriyor.

Craig Federighi, şirketin herhangi bir yeni özelliği mümkün olduğunca eski cihazlara nasıl geri getireceğini araştırdığını söylüyor. Ancak Apple Intelligence söz konusu olduğunda, "Bu güçteki modelleri iPhone'da çalıştırmak oldukça sıra dışı bir şey" diye ekliyor.

IPHONE 15 PRO VE A17 PRO ÇİPİ

iPhone 15 Pro modelleri, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta bulunan A16 çipten 2 kata kadar daha hızlı olan ve saniyede yaklaşık 35 trilyon işlem gerçekleştiren 16 çekirdekli Neural Engine'e sahip A17 Pro çipi kullanıyor.

Federighi'ye göre RAM de yeni yapay zeka özelliklerinin gerektirdiği bir başka kriter. Bu nedenle Apple Intelligence ile uyumlu tüm cihazların en az 8GB RAM'e sahip olması muhtemelen tesadüf değildir.