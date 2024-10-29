Apple Intelligence kullanıma sunuldu: İşte iOS 18.1 özellikleri! Özet bile çıkarabiliyor

29 Ekim 2024 10:42 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:45

Teknoloji devi Apple, iOS 18'in çıktığı 16 Eylül'den beri merakla beklenen Apple Intelligence yapay zeka platformunu da içeren iOS 18.1 güncellemesini kullanıma sundu. Yeni sürümde, çağrı kaydetme, denetim merkezi için yeni butonlar ve yeni kamera özellikleri gibi yenilikler bulunuyor. İşte iOS 18.1 ile gelen Apple Intelligence özellikleri.

Apple​, iOS 18.1 güncellemesini beklenen yeniliklerle birlikte nihayet kullanıcılara sundu. Şirketin uzun zamandır üzerinde çalıştığı yapay zeka platformu Apple Intelligence​ başta olmak üzere, telefon görüşmesi kaydetme, kamera özelliklerinde iyileştirmeler, AirPods Pro 2 için işitme sağlığı özellikleri ve daha fazlası yayınlandı.

APPLE INTELLIGENCE İLE GELEN ÖZELLİKLERİ

iOS 18.1 güncellemesi, iPhone 15 Pro​ ve iPhone 16 serisi için ilk Apple Intelligence özelliklerini kullanıma açtı. Apple Intelligence'in tüm işlevleri hemen devreye alınmış değil, ancak bazı özellikler şimdiden kullanılabilir durumda:

Yazma araçları: Yazma araçları ile sistem genelinde metinlerinizi düzeltme, özetleme ve yeniden yazma işlemlerini yapabilirsiniz.

Yeni Siri: Yepyeni bir yüze kavuşan Siri​, artık Apple cihazlarıyla ilgili bilgi sunabiliyor. Ek olarak "Siri'ye Yaz" özelliği eklenirken, sesli asistan, ardışık talepleri arasında bağlamı koruyarak kelimeleri yanlış telaffuz ettiğinizde bunu daha kolay anlayabiliyor.

Akıllı yanıtlar: Mail ve Mesajlar uygulamalarında gelen mesajlara yanıt önerileri sunuldu.

Özetler: Apple Intelligence, e-posta mesajlarını ve bildirimleri özetleyerek önemli olanlara göz atmanızı sağlıyor. Örneğin notlarda yer alan konuşmaları ve Safari'deki web sitelerinin içeriklerini özetleyerek zaman tasarrufu sağlayabiliyorsunuz.

Fotoğraflar: Memory Maker ile yalnızca bir açıklama kullanarak özel slayt gösterileri oluşturabilir, doğal dil arama özelliğiyle fotoğraflarda arama yapabilir ve istenmeyen nesneleri kaldırmak için "Clean" özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Odaklanma: Yeni "Bildirimleri Azalt" odak modu, sadece önemli bildirimleri göstererek diğerlerini filtreliyor.

APPLE INTELLIGENCE, TÜRKİYE'DE KULLANIMA AÇILMADI

Apple Intelligence şu anda Türkiye'de açık değil ve Türkçe dilinde kullanılamıyor. Türkiye'deki iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları, ülke ayarını ABD, dil ayarını da İngilizce yaparak yapay zeka özelliklerini deneyimleyebilir.

IOS 18.1'İN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

Bununla birlikte iOS 18.1 güncellemesi ile gelen diğer önemli özellikler de şu şekilde:

TELEFON UYGULAMASI

iOS 18.1, telefon görüşmelerinizi kaydetme ve görüşme metinlerini alma desteği sunuyor. Arama yapıldıktan sonra sol üstteki kayıt düğmesine dokunarak kaydı başlatabilirsiniz. Karşı tarafa kaydın başladığına dair bildirim gidiyor. Kaydedilen görüşmeler ise notlar uygulamasına kaydediliyor ve uygulama, bu kayıtları metin olarak sunabiliyor.

KAMERA

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için yeni bir "Uzamsal Fotoğraf Çekim Modu" eklendi. Bu özellik, uzamsal video çekim modunun yanında kullanıma sunuldu. iPhone 16 modellerinde ise Kamera Denetimi tuşunda, basılı tutarak veya kaydırarak öne bakan TrueDepth kameraya geçiş yapma seçeneği bulunuyor.

AİRPODS PRO 2

AirPods Pro 2 kullanıcıları için iOS 18.1, yeni bir "İşitme Sağlığı" özellik seti ekliyor. Bu özellik ile duyma testi yaparak işitme kaybı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İşitme kaybı tespit edilirse, AirPods Pro 2'yi işitme cihazı olarak kullanarak konuşmaları ve çevresel sesleri güçlendirme seçeneği sunuluyor.

DENETİM MERKEZİ

Denetim merkezine "Uydu" ve "AirDrop" için yeni bağlantı kontrolleri eklendi. Bu butonları tek tek merkeze ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca yeni "Ölçüm" ve "Düzey" kontrolleri de eklenmiş durumda.

APPLE MÜZİK

Apple Müzik'te artık şarkıları doğrudan TikTok'ta paylaşma seçeneği bulunuyor. "Şarkıyı Paylaş" seçeneğine tıklayıp ardından uygulama listesinden TikTok'u seçerek bu özelliği kullanabilirsiniz.

20'DEN FAZLA GÜVENLİK AÇIĞI GİDERİLDİ

Öte yandan iOS 18.1, 20'den fazla güvenlik açığını gideriyor. Bunlar arasında görüntü işleme, Safari indirmeleri, Safari özel gezinme, kestirmeler, Siri ve Spotlight gibi alanlarda yapılan güncellemeler de yer alıyor.

iOS 18.1, bir dizi hata düzeltmesi de içeriyor: