Apple Intelligence özellikleri paralı olabilir: Fiyatı sızdırıldı

09 Ağustos 2024 09:52 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:52

Apple Intelligence, geçtiğimiz günlerde iOS 18.1 Beta güncellemesi ile birlikte kullanıma sunuldu. iPhone 16 serisi eylül ayında satışa sunulduktan sonra, Apple Intelligence'ın ekim ayında test aşamasından çıkarılıp yayınlanması bekleniyor.

Ancak bu özellik ile alakalı olarak Apple'ın şu ana kadar hiç bahsetmediği bir konu tartışılıyor: Apple Intelligence ücretli mi olacak ücretsiz mi? Samsung'un Galaxy AI'ının aksine, iPhone'un yapay zekayı bedava sunacağı bekleniyordu ancak kazın ayağı öyle olmayabilir.

APPLE INTELLIGENCE NE ZAMAN GELECEK?

Apple Intelligence aşamalı olarak kullanıma sunulacak. İlk özellikler geliştirici betalarında zaten mevcut ve muhtemelen iPhone 16 serisinin satışa sunulmasından kısa bir süre sonra resmi olarak ("beta" olarak etiketlenmiş olsa da) piyasaya sürülecek.

Counterpoint Research'ün ortağı Neil Shah, yapay zekaya yapılan yatırımın pahalı olduğunu ve Apple'ın bu maliyeti kullanıcılarına yansıtmak isteyeceğini söyledi.

Shah, Apple'ın daha premium yapay zeka özellikleri için potansiyel olarak Apple One'ın bir parçası olarak Apple Intelligence için 10 ila 20 dolar arasında ücret alabileceğini öne sürdü.

APPLE INTELLIGENCE HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Apple Intelligence ile uyumlu telefonlar, ABD'li teknoloji devinin bu özelliği sadece A17 Pro işlemcisiyle sınırlı tutması nedeniyle şu anda sınırlı. Bu bağlamda yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri destekleniyor.

Apple Intelligence, en az A17 Pro işlemciye sahip iPhone modellerinde ve M serisi işlemcilere sahip Mac ve iPad modellerinde çalışabiliyor. Yapay zekanın kullanılabileceği cihazların tam listesi ise şöyle: