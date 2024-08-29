Apple Intelligence özellikleri, Türkiye'de erişime açıldı: Etkinleştirmek çok basit!

29 Ağustos 2024 17:39 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 17:40

Apple Intelligence, iOS 18.1 ve macOS 15.1 sürümleriyle hâlâ beta aşamasında. Apple, yapay zeka özelliklerinin sadece ABD İngilizcesinde kullanılabileceğini belirtmişti. İlk betalar, kullanıcıların cihazlarının bölge ayarlarını ABD olarak değiştirmelerini gerektiriyordu. Ancak Apple bu gerekliliği kaldırdı. Peki Apple Intelligence nasıl kullanılır?

APPLE INTELLIGENCE, TÜRKİYE'DE KULLANIMA AÇILDI

Apple, çarşamba günü geliştiricilere sunmuş olduğu iOS 18.1 ve macOS 15.1 Beta 3 sürümlerinde ufak bir değişiklik gerçekleştirdi. Güncelleme notlarında, cihaz bölgesinin ABD olarak ayarlanması gerektiğini belirten ifadeler kaldırıldı ve artık dil ayarının "ABD İngilizcesi" olarak seçilmesinin yeterli olduğu belirtiliyor.

9to5Mac, Apple Intelligence özelliklerini sadece Siri'nin dilini ve cihazın dilini ABD İngilizcesi olarak ayarlayarak denemenin mümkün olduğunu doğruladı. Bu bağlamda Türkiye'deki iPhone, iPad ve MacBook kullanıcıları da yapay zekanın nimetlerinden faydalanabilecek.

"Yazma Araçları" ve "Özetleme" gibi özellikler hâlâ sadece İngilizce olarak çalışıyor. Ancak bu değişiklik, ABD'de yaşamayan ve Apple Intelligence'ın özelliklerini denemek isteyen kullanıcılar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu arada AB ve Çin'deki kullanıcılar için Apple Intelligence henüz açık değil.

APPLE INTELLIGENCE HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Apple Intelligence özellikleri, ABD dışına açılsa da donanım gereksinimleri hâlâ aynı. iPhone 15 Pro veya üstü ya da M1 çipli veya üstü iPad'ler ve Mac'ler dışında bu platform başka cihazlarda çalışmayacak.

APPLE INTELLIGENCE NE ZAMAN GELECEK?

Apple Intelligence, iOS 18.1 Geliştirici Beta sürümünde test edilebiliyor. Ekim ayında iOS 18.1'in final sürümüyle birlikte daha geniş bir kullanıcı grubunun erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

APPLE INTELLIGENCE NASIL KULLANILIR

Telefonunda, tabletinde veya Mac'inde iOS 18.1 veya macOS 15.1 sürümü yüklü olan kullanıcılar, Ayarlar > Apple Intelligence ve Siri bölümüne giderek ve buradan yapay zeka özelliklerini denemek için kayıt yaptırarak Apple Intelligence'ı kullanabilir.