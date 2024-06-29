'Apple Intelligence'ı Avrupa'ya getirmeyen Apple'a AB yetkilisinden sert tepki

29 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 11:11

Apple, 10 Haziran'da gerçekleştirdiği geliştirici etkinliğinde Apple Intelligence adlı yapay zeka özellik paketini tanıtmıştı ve bu özellikleri yaklaşmakta olan iOS 18 ve iPadOS 18'e nasıl entegre ettiğini açıklamıştı.

GSMArena'nın aktardığına göre, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan kullanıcılar için bu yeniliklerin hiçbiri geçerli olmayacak. Çünkü teknoloji devi, "Apple Intelligence" paketini AB'deki iPhone ve iPad'lere getirmeme kararı aldı.

APPLE INTELLIGENCE NEDEN AB'YE GELMEYECEK?

Şirket, bu kararı AB Dijital Piyasalar Yasası'nda yer alan düzenleyici belirsizliklerden kaynaklı olarak aldığını açıklarken AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager ise kararı eleştirerek, Apple'ın rekabeti zedelemek için bu tür stratejileri tercih ettiğini savundu.

"APPLE REKABETİ ENGELLİYOR"

Yasaların zaten rekabeti korumak için var olduğuna dikkati çeken Vestager, Apple'ın rekabetin korunmadığı bölgelerde Apple Intelligence özelliğini açma kararını "rekabeti engellemenin başka bir yolu" olarak niteledi ve Apple'ın zaten güçlü olduğu pazarlarda bu stratejiyi uygulayacağını kabul ettiğini belirtti.

Vestager, Apple'ın yapay zeka özelliklerini AB'de kullanıma sunmayarak, bu özelliklerin uygulanmasının Avrupa Komisyonu tarafından rekabete aykırı olarak değerlendirileceğini kabul etmiş olduğunu öne sürdü.

Eğer Apple, Apple Intelligence'ı hiçbir zaman AB'ye getirmezse, Avrupa Komisyonu soruşturma da açmayacak ve dolayısıyla sistemin rekabete aykırı olup olmadığını öğrenemeyeceğiz.