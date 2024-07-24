Apple, iOS 18 beta 4 güncellemesini yayınladı: Gizli Klasör'de büyük bir yenilik var

24 Temmuz 2024 11:59 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:59

Apple'dan yeni güncelleme: iOS 17.6 ile gelecek özellikler belli oldu

Apple'dan yeni güncelleme: iOS 17.6 ile gelecek özellikler belli oldu

İki hafta önce iOS 18 beta 3 güncellemesini, bir hafta önce de iOS 18 Public Beta programını kullanıma sunan Apple, şimdi de iOS 18 beta 4 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Geliştiriciler için yayınlanan bu yazılım sürümü, beraberinde birçok yeniliği de getirmeyi unutmadı.

IOS 18 BETA 4 İLE SUNULAN ÖZELLİKLER

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18'in sonbaharda tamamlanması ve genel kullanıma sunulması planlanıyor. Bu zamana kadar, geliştirici ve halka açık beta test kullanıcıları ise yeni özellikleri ve iyileştirmeleri deneyebilecek.

Fakat unutulmaması gereken nokta: beta güncellemeleri, yazılımların henüz tamamlanmamış sürümlerini içerdiğinden dolayı kasma, donma, şarjın çabuk bitmesi gibi kullanıcı deneyimini etkileyen sorunlara yol açabilir. Bu sebeple yüklemeden önce iki kere düşünmekte fayda var.

MacRumors'un haberine göre, iOS 18 beta 4 güncellemesi aşağıdaki yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturacak:

CarPlay duvar kağıtları: Güncellemeyle birlikte CarPlay için yeni Açık Mod ve Karanlık Mod duvar kağıdı seçenekleri sunulacak. Yeni duvar kağıtları, iPhone'lardaki wallpaper tasarımlarını yansıtacak şeklide tasarlanmış durumda.

iCloud ayarları: Apple, Ayarlar uygulamasında iCloud ayarlarına erişmenin yeni bir yolunu sundu. Artık App Store, Game Center ve Wallet ile eşleştirilmiş bir iCloud seçeneğine kullanıcılar erişebilecek.

Kamera: Ayarlar uygulamasının Kamera bölümünde, "Ayarları Koru" altında yeni bir "Kontroller Menüsü" seçeneği eklendi. Bu menü, Kamera uygulamasını kullanırken kamera kontrol seçeneklerinin tam listesini göstermek yerine kontrol menüsünü genişletirken daha önce kullanılan kamera aracını koruyor.

Gizli Klasör: Apple, Uygulama Kitaplığı'ndaki Gizli klasörün tasarımını değiştirdi. Bir gözün içinde bir çizgi ile bir simgesini göstermek yerine, artık uygulama karelerini kapatıyor. Bu da gizlenen uygulamaların ön planda olmasını engelliyor.

Bu dört yeni özelliğe ek olarak, iOS 18 beta 4 güncellemesindeki diğer seçenekler şöyle: