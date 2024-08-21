Apple, iOS 18 Beta 7 güncellemesini kullanıma sundu

21 Ağustos 2024 09:51 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:52

Teknoloji devi Apple, iOS 18 Beta 6 güncellemesini yayınladıktan kısa bir süre sonra iOS 18 Beta 7 güncellemesini piyasaya sürdü. Mark Gurman'a göre bu sürüm, iOS 18'in final sürümü kullanıma sunulmadan önceki "son beta".

Apple'ın Haziran 2024'te düzenlemiş olduğu WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılan iOS 18, şu anda Developer Beta ve Public Beta olmak üzere iki ayrı sürüm olarak test ediliyor.

IOS 18 BETA 7, GELİŞTİRİCİLERİN KULLANIMINA SUNULDU

iOS 18 Beta 7 güncellemesini yüklemek isteyen Apple'ın Developer Programına kayıtlı geliştiricilerin, iPhone'un ayarlarındaki Yazılım Güncelleme bölümüne giderek ve "Beta Güncellemeleri" seçeneğine dokunarak ve iOS 18/iPadOS 18 Developer Beta ayarını açmaları yeterli.

Beta sürümlerini indirmek ve yüklemek için geliştirici hesabıyla ilişkilendirilmiş bir Apple Kimliğine sahip olmak da gerekiyor. Ayrıca iOS 18.1 olarak ayrı bir beta sürümü de var; bu sürüm ise şu anda iPhone 15 Pro modellerine özel olup, Apple Intelligence özelliğini de destekliyor.

IOS 18 ÖZELLİKLERİ NELER?

10 Haziran 2024'te düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinde Apple, işletim sistemlerinin yeni sürümlerini tanıtmıştı. Bunlar arasında ise iOS 18 özellikleri ile dikkat çekti. MacRumors'un aktardığına göre öne çıkan iOS 18 yenilikleri: