Apple, iOS 18 ile iPhone Denetim Merkezi'ni yeniliyor

01 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 13:26

Bloomberg'den Mark Gurman bugün yaptığı açıklamada, Apple'ın yaklaşan iOS 18 ve macOS 15 güncellemeleriyle Ayarlar uygulamasını modernize etmeyi planladığını doğruladı. Büyük bir yenilik olmasa da, planlanan bazı değişiklikler olduğu ifade edildi.

iPhone ve iPad'deki Ayarlar uygulaması ve Mac'lerdeki "Sistem Ayarları" menüsü, gezinmesi daha kolay olan "yeniden düzenlenmiş, daha temiz bir düzen" ile güncellenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

AYARLAR UYGULAMASINDA ARAMA ÖZELLİĞİ İYİLEŞTİRİLECEK

iOS ve macOS'un şu anki sürümlerinde Ayarlar uygulamasında arama yapmak önemli bir sorun. Çünkü bir seçeneği aramak çoğu zaman sonuç vermiyor veya yanlış sonuç veriyor.

Örneğin, iPhone 15 Pro modellerindeki "Şarj Optimizasyonu" ayarını aradığınızda, bu özelliğin bulunduğu bölüme ulaşamıyorsunuz. Bu şekilde erişilemeyen birkaç seçenek daha bulunmakta. İşte iOS 18 ile birlikte Ayarlar uygulamasında arama özelliği geliştirilecek.

DENETİM MERKEZİ YENİLENİYOR

Apple, iOS 18 güncellemesinde Denetim Merkezi bölümünü de yenileyecek. Kullanıcıların Bluetooth, Wi-Fi, Kamera gibi birçok seçeneğe kısayoldan erişebilecekleri bu bölümde ne gibi değişikliklerin olacağı ise belirsiz.

Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2024) etkinliği 10 Haziran'da Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak. Geçtiğimiz günlerde Apple, geliştiricilere davetler gönderdi.