Apple, iOS 18 Public Beta sürümünü yayınladı

16 Temmuz 2024 09:13 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 09:13

Apple Hava Durumu uygulaması, iOS 18 ile iki faydalı özellik kazanıyor

Apple Hava Durumu uygulaması, iOS 18 ile iki faydalı özellik kazanıyor

Apple, WWDC'de tanıttığı iOS 18, macOS 15 Sequoia, iPadOS 18 ve diğer yeni işletim sistemleri için herkese açık beta programını resmen başlattı. Şu ana kadar yalnızca Developer Beta denilen, geliştiricilere hitap eden sürümler kullanıma açıktı.

iOS Public Betaları ise standart ev kullanıcılarının yeni Apple işletim sistemlerini denemeleri için hazırlanmış test sürümlerini içeriyor. Yeni yazılımlar arasındaysa en çok merak edilenlerden bir tanesi iOS 18 oldu. Peki iOS 18 beta nasıl indirilir ve yüklenir? İşte iOS 18 Public Beta indirme ve yükleme aşamaları...

IOS 18 PUBLIC BETA İNDİRME VE YÜKLEME

iOS 18 Public Beta veya diğer adıyla iOS 18 herkese açık beta sürümünü yüklemek için ön koşul: Apple'ın beta programına kayıt olmak. Bu işlemi Apple'ın internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra aşağıdaki adımları uygulayın:

Safari'yi açın ve beta.apple.com sitesine girin. Apple hesabınızla giriş yapın. Beta sözleşmesini onaylayın. Ardından Ayarlar uygulamasını açın ve Genel - Yazılım Güncelle'ye basın. Beta Güncellemeleri seçeneğini seçin ve "iOS 18 Public Beta"yı seçin.

Bu işlemleri yaptıktan sonra iOS 18 beta indirme işlemi başlayacak. İnternet bağlantınızın hızına göre iOS 18 yüklemesi birkaç saat de sürebilir 5-10 dakika da. Artık yapmanız gereken tek şey beklemek.

IOS 18 BETA YÜKLENMELİ Mİ?

Donanım Haber'in aktardığına göre iOS 18 Public Beta, geliştirici betalarından sonra gelen sürüm olup pilin hızlı tükenmesi (şarjın daha az gitmesi), bazı uygulamaların çökmesi, telefonun ısınması, Türkçe olmayan menüler gibi çeşitli hatalar içerebilir. iOS 18 beta yüklemeden önce kesinlikle yedek almanız önerilir. iOS 18 final sürümü, iPhone 16 serisinin tanıtılacağı eylül ayında yayınlanacak.