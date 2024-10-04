Apple, iOS 18.0.1 güncellemesini yayınladı: 4 sorun çözüldü

04 Ekim 2024 09:11 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 09:12

Apple, iOS 18 ve iPadOS 18 işletim sistemleri için ilk güncelleme olan 18.0.1'i yayınladı. Yeni sürümlerle birlikte, iPhone 16 modellerini etkileyen 4 büyük sorun çözüme kavuşturuldu. Peki iOS 18.0.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Apple, eylül ayının başında kullanıma sunduğu iOS 18 ve iPadOS 18 işletim sistemleri için ilk güncelleme olan iOS 18.0.1 ve iPadOS 18.0.1'i yayınladı. Yeni güncelleme, kullanıcıların iPhone ve iPad'lerinde yaşadığı bazı sorunları gidermeyi ve performansı iyileştirmeyi hedefliyor. Güncelleme, iOS 18'in çıkışının üzerinden iki hafta geçmesinin ardından geldi.

IOS 18.0.1 GÜNCELLEMESİ, 4 SORUNU ÇÖZDÜ

Apple, kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı birkaç temel sorunu bu güncelleme ile çözüme kavuşturdu. Sürüm notlarına göre, iOS 18.0.1'de düzeltilen sorunlar şu şekilde:

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerinde bazı durumlarda dokunmatik ekranın geçici olarak yanıt vermemesi

iPhone 16 Pro modellerinde HDR kapalıyken Ultra Geniş kamera ile 4K olarak makro modda video kaydı yaparken kameranın donması

Paylaşılan bir Apple Watch kadranı içeren mesajı yanıtlarken Mesajlar'ın beklenmedik şekilde kapanması

Bazı iPhone modellerinde bellek ayrımıyla ilgili bir sorundan dolayı performansın etkilenmesi

IOS 18.0.1 NASIL YÜKLENİR?

iOS 18.0.1 ve iPadOS 18.0.1 güncellemeleri, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden uygun iPhone ve iPad modellerine kablosuz olarak indirilebiliyor. Apple'ın yayınladığı sürüm notlarına göre, bu güncelleme dokunmatik ekran, kamera ve Mesajlar uygulamasında yaşanan hatalara yönelik çeşitli düzeltmeleri içeriyor.

IPADOS 18 SORUNU DA GİDERİLDİ

iPadOS 18‌, güncelleme yayınlandıktan sonra bazı M4 iPad Pro modellerinde cihazların çalışamaz hale gelmesine neden olduğu için bu modellerde kullanılamıyordu. Apple, bu sorunu çözmek amacıyla iPadOS 18.0.1'i kullanıcıların erişimine sundu.