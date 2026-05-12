Apple, iOS 26.5 güncellemesini yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Ayrıca Anımsatıcılar uygulamasında da birtakım değişikliklere gidiliyor. Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad aksesuarları, USB-C kablosuyla bağlandıktan sonra artık Bluetooth üzerinden otomatik olarak eşleşebiliyor. Öte yandan Avrupa Birliği bölgesinde, gereken durumlarda üçüncü taraf aksesuarlar için Canlı Etkinlik (Live Activity) yönlendirmesi devreye giriyor. Brezilya pazarında ise yeni sürümün, uygulamaları mağaza dışından yükleme (sideloading) desteğine zemin hazırladığı görülüyor.

İOS 27 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Apple, bir aydan kısa bir süre sonra düzenlenecek WWDC 2026 etkinliğinde bir sonraki büyük işletim sistemi olan iOS 27'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi duyurunun 8 Haziran Pazartesi günü yapılması planlanırken, ilk geliştirici Beta sürümünün de aynı gün yayınlanması bekleniyor.