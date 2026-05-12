Apple, iOS 26.5 güncellemesini yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Apple, iOS 26.5 güncellemesi ile karşımıza çıktı. iPhone kullanıcıları için yayınlanan yeni sürüm, cihazlara üç temel geliştirme ve renkli bir duvar kağıdı seçeneği kazandırıyor.
Apple tarafından yapılan duyuruya göre yayınlanan güncelleme; uçtan uca şifreli RCS (beta) mesajlaşma altyapısı, indirilebilir renkli duvar kağıtları ve Haritalar uygulamasındaki önerilen yerler işlevi etrafında şekilleniyor. Ayrıca iPhone'lar için alışıldık hata düzeltmeleri ile güvenlik iyileştirmelerini içeriyor.
Kullanıcıların deneyimine sunulan üç temel değişiklik şu şekilde sıralanıyor:
iOS 26.5 güncellemesi ile birlikte, önümüzdeki yaz aylarından itibaren Apple Haritalar uygulaması, ilk etapta ABD ve Kanada'daki kullanıcılar için arama sonuçlarında reklam göstermeye başlayacak.
Yazılım güncellemesi aynı zamanda App Store abonelikleri için aylık ödeme seçeneklerine sahip 12 aylık taahhüt modelini destekliyor. Küresel çapta ilk olarak iOS 26.4 sürümüyle kullanıma sunulan altyapı, ABD'deki müşteriler için iOS 26.5 sürümünü zorunlu kılıyor.
Ayrıca Anımsatıcılar uygulamasında da birtakım değişikliklere gidiliyor. Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad aksesuarları, USB-C kablosuyla bağlandıktan sonra artık Bluetooth üzerinden otomatik olarak eşleşebiliyor. Öte yandan Avrupa Birliği bölgesinde, gereken durumlarda üçüncü taraf aksesuarlar için Canlı Etkinlik (Live Activity) yönlendirmesi devreye giriyor. Brezilya pazarında ise yeni sürümün, uygulamaları mağaza dışından yükleme (sideloading) desteğine zemin hazırladığı görülüyor.
Apple, bir aydan kısa bir süre sonra düzenlenecek WWDC 2026 etkinliğinde bir sonraki büyük işletim sistemi olan iOS 27'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi duyurunun 8 Haziran Pazartesi günü yapılması planlanırken, ilk geliştirici Beta sürümünün de aynı gün yayınlanması bekleniyor.