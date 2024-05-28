Apple, iPad'deki 'ısırılmış elma' logosunda değişikliğe gidiyor

28 May 2024 10:38 - Güncelleme : 28 May 2024 10:52

Apple, iPad'i ilk olarak dikey modda kullanılacak bir cihaz olarak tasarlamıştı. Ancak günümüzde (özellikle Magic Klavye ve Magic Mouse gibi aksesuarların da etkisiyle) birçok kullanıcı tarafından yatay modda kullanıldığı oluyor.

Görünüşe göre bu durum, Apple'ın iPad'in arkasındaki 'yarım elma' logosunun yönünü değiştirmesine sebep olacak.

IPAD'DEKİ APPLE LOGOSU YATAYA DÖNÜYOR

Apple'ın endüstriyel tasarımcısı Molly Anderson, Numerama ile yaptığı bir röportajda, iPad'in yatay modda kullanıldığında logonun ters durmasına dair bir soruyu cevapladı. Bu durumun gelecekte değişebileceğini ve dikey logonun sonsuza kadar böyle kalmayacağını belirtti.

iPad'in hem yatay hem de dikey modda kullanılabilecek bir cihaz olduğunu belirten Anderson, son yıllarda ise kullanıcıların cihazlarını daha çok yatay modda kullanmayı tercih ettiklerini belirtti.

Şu anda bir iPad'i klavyeye taktığınızda Apple logosu baş aşağı duruyor. MacBook'ta ise düz duruyor. Apple'ın iPad'in logosunu ters çevirmek istemesi, cihazı giderek daha fazla MacBook'a benzetmeye çalıştığını gözler önüne seriyor.

ÖN KAMERANIN YERİNİ DE DEĞİŞTİRMİŞTİ

Apple, 2022'de piyasaya sürdüğü 10. nesil iPad ile birlikte ön kamerayı, cihaz yatay tutulduğunda ekranın ortasına gelecek şeklide tasarlamıştı. Aynı uygulama bu ayın başında tanıtılan M2 iPad Air ve M4 iPad Pro için de geçerli olmuştu.

Bununla birlikte iPadOS 14.5'ten beri Apple logosu, iPad açılırken cihazın tutulduğu yönle uyumlu olacak şekilde gözüküyor.